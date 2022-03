¿Racismo en el baloncesto español? Moneke denuncia insultos racistas de un rival del Andorra, pero el equipo lo niega

El pívot del Baxi Manresa Chima Moneke denunció, tras el partido que su equipo disputó contra el MoraBanc Andorra (94-60), comentarios racistas de Nacho Llovet, una acusación que el jugador y el equipo andorrano negaron categóricamente.

Llovet, que tuvo roces a lo largo del partido con el jugador nigeriano, dijo estar "tranquilo" con su conciencia después de que Moneke le acusara de haber realizado "comentarios racistas" en el transcurso de la derrota del MoraBanc en Manresa.

"El trash talk está bien si no realizas comentarios racistas. No lo voy a permitir. Nacho Llovet compartes equipo con jugadores negros. Es muy triste que pienses de esta manera", escribió el pívot del Baxi Manresa en su cuenta de Twitter justo después del encuentro.

El tweet és TOTALMENTE falso. Una interpretación inexplicable de una discusión entre los dos. La afirmación és tan grave y inadmisible que nos obliga a contestar. No es verdad y por supuesto que @nachollovet no es racista. Y lo pueden explicar muchísimos compañeros y rivales. https://t.co/IdptrIELE7 — MoraBancAndorra (@morabancandorra) March 26, 2022

El primero en contestar a Moneke fue la cuenta de Twitter del MoraBanc Andorra: "Una interpretación inexplicable de una discusión entre los dos. La afirmación es tan grave e inadmisible que nos obliga a contestar. No es verdad y, por supuesto, que Nacho Llovet no es racista. Y lo pueden explicar muchísimos jugadores y compañeros".

Poco después, Llovet, en declaraciones a los medios de comunicación del MoraBanc, negó la acusación del jugador del Baxi Manresa y subrayó que no le dijo "nada ofensivo ni racista" a lo largo del encuentro.

"Es triste estar en este punto, pero yo no he escogido estar aquí. No le he dicho nada ni ofensivo ni racista. Este es mi punto de vista y lamento mucho que Moneke haya decidido ir por este camino", afirmó el jugador.

En la misma línea se refirió, en la rueda de prensa posterior al encuentro, el entrenador del MoraBanc, David Eudald: "Un jugador del Manresa ha utilizado las redes para reírse de nosotros y nos ha acusado de comentarios racistas, cuando no voy a permitir que se diga eso de mis jugadores, porque no son racistas”.