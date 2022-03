Hugo González de Oliveira, el nadador español que triunfa en Estados Unidos en una prueba que le daba pereza

Los campeonatos universitarios de Estados Unidos son el campo de cultivo de infinidad de medallistas olímpicos, en muchísimas disciplinas deportivas. Entre ellas, la natación. Desde Michael Phelps, Caeleb Dressel, Katie Ledecky o Missy Franklin, todos ellos han sido triunfadores en la NCAA, el prestigioso circuito donde se curten los mejores antes de dar el salto a mundiales o Juegos.

Por eso es tan relevante el triunfo de Hugo González de Oliveira. El nadador mallorquín hace tiempo que apostó por el deporte en Estados Unidos, lejos de una España donde la piscina tiene un serio problema de infrauestructuras pese al enorme potencial que hay en algunos de sus nadadores. Mientras avanza en sus estudios en la Universidad de Berkeley, donde cursa ingeniería informática, está convirtiéndose en una de las referencias de este ciclo.

Ya lo demostró en un 2021 memorable para él, con tres medallas en los Europeos de Budapest (incluido el oro en los 200 estilos) o las finales de 100 espalda y 200 estilos en los Juegos Olímpicos en Tokio. Lejos de estancarse, algo que le da auténtico pavor (y que en España le podría pasar, como a tantos otros), está brillando cada vez más. Irónicamente su último éxito lo ha logrado en una prueba que hasta ahora le era muy incómoda: los 400 estilos, aunque en su versión americana, las 400 yardas.

Con un crono de 3:32.88, González de Oliveira se ha convertido en campeón de las 400 yardas estilos, que no es exactamente igual que la prueba olímpica ya que allí se usa el sistema de medición estadounidense. Llevando ese crono a los 400 metros, habría logrado un 3:56.29 que supondría la tercera mejor marca de todos los tiempos. Por medir el hito, ha superado el 3:33:42 de Chase Kalisz, campeón olímpico en Tokio de los 400 metros, que había hecho en los 400 yardas.

Con semejante tiempo, la pregunta es evidente: ¿dará el salto a esta distancia en los próximos mundiales de Budapest, que se celebrarán en junio, o en los Juegos de París 2024? Si cumple con lo que había prometido hasta ahora, no.

Y es que González de Oliveira se considera un velocista. Por eso, sus pruebas predilectas en piscinas de 50 metros son las de 100 o 200, bien estilos, bien espalda, pero nunca los 400. En una entrevista en 'Deportes Cuatro' previa a los Juegos de Tokio lo explicaba: "No es una prueba que me llame la atención. ¡Es muy larga, dura mucho! (Risas). Es muy difícil de mantener la constancia. De pequeño lo hacía muy bien, pero de pequeño duele menos. Y es muy difícil de mantener la constancia. No es de fondo, pero es un poco incompatible con el resto de pruebas, a no ser que seas Mireia (Belmonte) o (Michael) Phelps", admitía.

¿Que por qué el campeón de la NCAA 🇪🇸 Hugo González de Oliveira no nadó los 400m estilos en #Tokio2020?



Aquí, la respuesta que me dio. Ya podemos ponernos muy pesados para convencerle.

González de Oliveira y Nico García son, casi en exclusiva, los únicos representantes españoles de futuro de la piscina española, donde se viene un vacío enorme cuando se retire una Mireia Belmonte cuyo estado de forma no es el que era por esos problemas de hombro que arrastra. Los próximos Mundiales serán claves para entender dónde está la natación nacional... aunque se curta en el agua de las universidades americanas.