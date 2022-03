Incertidumbre en Argentina por el futuro de Messi: "Después del Mundial me voy a tener que replantear muchas cosas"

Messi marcó el tercer tanto de la goleada (3-0) de Argentina a Venezuela en el último partido como local de los albicelestes antes del Mundial de Catar 2022. Sin embargo, el delantero del PSG dejó unas declaraciones postpartido que alarmaron al fútbol de su país.

"Pienso en lo que viene ahora, en Ecuador. Después del mundial me voy a tener que replantear muchas cosas", comentó Messi. "Queda Ecuador en el último partido de eliminatoria. No sé, pienso en lo que viene ahora, que es Ecuador, en septiembre u octubre y después del Mundial me tendré que replantear muchas cosas".

Sobre el respaldo del público de la Bombonera durante todo el partido contra Venezuela, Messi no pudo estar más agradecido. "La verdad que no esperábamos menos de nuestra hinchada. La unión que hay entre la gente y la selección es increíble. Soy muy feliz con la selección. La gente me quiere mucho y cada día me lo demuestra más", explicó el astro. "Cada vez que vengo a Argentina me lo demuestran, tanto dentro como a fuera de la cancha. Hoy terminamos antes del Mundial de una manera muy buena, porque creo que no volvemos al país".