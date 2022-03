Pedri se sincera: "No me gustó que me rechazase el Madrid, pero ahora estoy donde quiero estar"

Pedri fue el invitado de lujo de 'El Partidazo' de Cope. El jugador del FC Barcelona trató diferentes temas de actualidad, además de recordar sus inicios como profesional y el día que fue rechazado por el Real Madrid antes de llegar al Barça.

Cuando Joseba Larrañaga preguntó a Pedri si se había encontrado alguna vez con la persona que le dijo que no tenía nivel para jugar en el Real Madrid, el jugador blaugrana no se anduvo con rodeos. "No, no recuerdo quién es. Le diría que ahora estoy disfrutando en el Barcelona", respondió.

Y tanto que está disfrutando. Pedri está pasando por un gran momento, tanto en lo personal como en lo colectivo, sobre todo a raíz de la victoria del Barça en el Santiago Bernabéu. "Fue un partido inolvidable, pero ahora estamos en la Selección y todos somos un equipo", explicó el jugador. "Nos miramos igual y nos reímos igual aquí dentro. Sólo hay uno del Real Madrid aquí [Carvajal] y la verdad es que no vacilamos con eso. Somos un equipo y queremos ganar juntos".

Lo mejor de todo es que Pedri tiene todavía la ilusión de un niño cuando juega al fútbol, sobre todo porque su primer recuerdo con un balón no queda tan lejos. "Recuerdo jugar por fuera de mi casa con mis padres y mi hermano en la calle con 3 o 4 años", rememora. Ahora, a las órdenes de Xavi Hernández sigue disfrutando del mismo modo.

A la hora de hablar de un tema candente en el deporte mundial como es la presión a la que están sometidos los jugadores, Pedri admite que es un factor muy determinante. "Intento estar tranquilo. La gente que fallas y te dice cosas, eso lo notas fuera del campo, pero no lo he vivido mucho. Intentas estar tranquilo como Gavi, a él no se le nota la presión ni a los jóvenes que están saliendo. Vienen con más calma para manejar la presión", asegura.