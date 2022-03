Artem Pustovyi, el único jugador ucraniano de la ACB: "Espero que los rusos abran los ojos"

Artem Pustovyi es, como tantos otros ucranianos, uno de los que está viviendo lejos de su país todas las noticias que llegan del ataque de Rusia a su país. El pívot del Gran Canaria es el único de ese país que milita en la ACB, lo que le ha convertido en el foco del cariño y apoyo unánime a todas las canchas a las que va.

En una entrevista con los medios oficiales de la competición, Pustovyi recibe además una sorpresa: el mensaje de Moncho Fernández, el técnico de Obradoiro, que le dirigió en el pasado. Tras esta sorpresa, el jugador admite sentirse abrumado por el cariño que está recibiendo.

"Intento mantenerme fuerte. Es una situación muy dura, no solo para mí, si no para todo el pueblo ucraniano. En estos momentos, el baloncesto me está ayudando a mantenerme más o menos positivo, a no venirme abajo", admite.

Después de dar las gracias a los que le están ayudando y los que están enviando material a su país, Pustovyi suplica a los atacantes. "A la gente que está en Ucrania, que sean fuertes. Espero que esto acabe pronto, y podamos vivir en paz. Que los niños puedan salir a jugar y sentirse seguros. Espero que los rusos abran los ojos, y puedan ver realmente lo que está pasando. Que nosotros no queremos esta guerra. Vivíamos tranquilamente en Ucrania, no queremos esta guerra, estábamos bien. Nos apoyábamos unos a otros, nuestros hijos podían jugar tranquilos y los hombres y mujeres podían salir. Y ahora todo el mundo está aterrorizado", se lamenta al borde de la lágrima.

"Solo quiero que tegnamos paz y amor. Que todo el mundo se sienta seguro", finaliza.