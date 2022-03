Fernando Alonso busca el consuelo en unos puntos que se encontró "no sin dificultades" en Bahréin

No se puede decir que el inicio de la temporada 2022 haya sido ilusionante para Fernando Alonso. Alpine ha arrancado como acabó, quizá un paso por detrás, y acuciado con serios problemas de degradación de neumáticos.

Esto solo explica en parte el rendimiento y el resultado que tuvo Alonso. Su compañero Esteban Ocon acabó 7º (salía detrás del español) pese a ser sancionado con 5 segundos por golpear a Mick Schumacher, y aún así completó la carrera con mejores sensaciones. De no ser por el doble abandono de Red Bull, los grandes perdedores de Bahréin (con permiso de McLaren), sólo habría puntuado el francés.

"Defendimos mucho durante el primer período y presionamos bastante, así que tal vez esto no fue lo ideal. Tenemos que seguir aprendiendo sobre estos nuevos neumáticos y probablemente será un tema importante durante la temporada", se aventuraba Alonso.

🗣️ @alo_oficial explica que los tres neumáticos le dieron "trabajo que hacer"



"Carrera difícil, pero contento con el resultado final"#BahreinDAZNF1 🇧🇭 pic.twitter.com/2gcuj2MHND — DAZN España (@DAZN_ES) March 20, 2022

No le falta razón. Todos los pilotos, en mayor o menor medida, confesaron problemas de gestión de gomas, algo que estuvo a punto de costarle caro al mismísimo Lewis Hamilton, por ejemplo, que llegó muy al límite a los últimos metros.

Aún así, Alonso no puede sentirse insatisfecho. "Entrar en los puntos siempre es el objetivo en cualquier carrera, y lo hemos conseguido en esta primera. No sin dificultades porque tuvimos muchísima degradación y no teníamos ritmo en alguna parte de la carrera. La lucha que tuvimos en el primer 'stint' fue realmente la guillotina para nosotros", recordó.

La primera oportunidad de redención llegará pronto: la próxima semana se disputa el GP de Arabia Saudí.

