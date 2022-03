Xavi se acuerda de Messi antes del Clásico: "Conmigo de entrenador tiene las puertas abiertas"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado que en el Clásico de este domingo ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu (21.00 horas) deben "demostrar personalidad" e "imponer" su estilo de juego para tener opciones, y ha indicado que la baja del delantero francés Karim Benzema "no cambia el planteamiento" azulgrana.

"El Bernabéu es un escenario espectacular para hacer un gran partido y demostrar que estamos en un gran momento de forma. Hemos crecido como equipo desde que tomé el control del equipo en noviembre. Mañana es un partido para demostrar personalidad, para tener paciencia con el balón, para jugar en campo contrario e intentar imponer nuestro modelo de juego", declaró en rueda de prensa.

Además, recordó que se enfrentarán a un Real Madrid "que está en un muy buen momento, que está haciendo una gran temporada, que es un gran equipo y que juega en su estadio". "Si tenemos que tildar a algún equipo de favorito es al Real Madrid; es el líder de LaLiga, está en un gran momento de forma y prácticamente en los últimos partidos ha obtenido los mismos resultados que nosotros. Vamos con muchas ganas de hacerlo bien y debemos demostrar mucha personalidad", manifestó.

Sin embargo, considera que el duelo "no es una final, son tres puntos". "No sé si había complejos (en Clásicos anteriores), pero sí es cierto que los resultados han sido adversos. Yo todo lo veo como una oportunidad, como la Europa League. Mañana es una oportunidad para demostrar nuestro fútbol y que vamos por el buen camino. Tenemos que seguir creyendo en lo que estamos haciendo", dijo. "La idea la tengo clara", reiteró.

También restó importancia a la baja del delantero francés Karim Benzema. "Si no es el mejor, es uno de los mejores delanteros del mundo. Lleva tres años siendo de los mejores. Para nosotros no cambia el planteamiento, cambia más para ellos, porque es una baja sensible", explicó.

En otro orden de cosas, no se cerró a un posible regreso a 'Can Barça' de Leo Messi. "Messi es el mejor jugador de la historia y tendrá las puertas abiertas. Mientras yo sea entrenador aquí, como si quiere venir todos los días. Se merece un homenaje por parte del club. Creo que firmó dos años, así que es jugador del Paris Saint-Germain", expresó.