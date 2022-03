El osasunista Rubén García viajará a la frontera entre Ucrania y Polonia para llevar ayuda para las víctimas

Ejemplar Rubén García, futbolista de Osasuna que ha anunciado este viernes que, aprovechando el parón de selecciones de finales de este mes, viajará a la frontera entre Polonia y Ucrania para proveer con material a las víctimas de la invasión. El club rojillo ha anunciado hoy el gesto con un vídeo del propio jugador.

"La semana pasada, el día pre partido, mi vecina me explicó un poco la situación. Se fue con un amigo hasta allí y trajeron con ellos alrededor de 15 personas desde allí. Me hizo recapacitar, pensar, me inspiró y dije qué puedo hacer yo como deportista de élite para ayudar", relata el jugador.

🚚 Rubén García se desplazará la semana que viene a Polonia para transportar material para el pueblo ucraniano, y pide la solidaridad de todos los rojillos en la recogida que realizará el domingo en la puerta de Tajonar de 10 a 13 horas.



▶️ https://t.co/f0dIJot3mJ pic.twitter.com/2MKyvkkLNs — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) March 18, 2022

Por su parte, Osasuna también colaborará con la iniciativa albergando en El Tajonar la recogida de material que se transportará en un convoy de cuatro furgonetas hasta la frontera del 24 al 27 de marzo. Será en la mañana de este domingo cuando se habilite la ciudad deportiva rojilla para que todos los que quieran colaborar lleven su ayuda.

"Sobre todo alimentos, pañales y demás aspectos claves para los bebés. Nosotros también enviamos ropa de abrigo. En ese aspecto están más cubiertos. Medicamentos es sobre todo lo que más necesitan. Haremos esa recogida de alimentos en El Tajonar el domingo en horario de mañana", explica en el vídeo difundido por el club.

Vamos a echar una mano entre todos en esta iniciativa de apoyo a Ucrania liderada por @RubenGarcia14 .



Solo con compartir esta publicación ya estaréis ayudando mucho.https://t.co/o1jUjEp0JN pic.twitter.com/oFTBmwDodC — David Fuentes (@l4lDavid) March 17, 2022

Del mismo modo, se ha habilitado una página web para que la gente que esté lejos de Pamplona y quiera colaborar lo pueda hacer también. "Hemos creado una página web para que podáis ayudar. Todo lo que recaudemos irá destinado para este viaje: alimentación y medicamentos sobre todo", insiste en un vídeo que él mismo compartió.