Luis Enrique sigue fiel a su lista tipo, mete una inesperada novedad en la portería y abre la puerta a Piqué

Luis Enrique Martínez, técnico de la selección nacional, ha dado la lista de jugadores convocados para los partidos amistosos contra Albania e Islandia que disputará los días 26 y 29 de marzo en Barcelona, a donde regresa 18 años después, y La Coruña.

Como ya es habitual, el técnico asturiano ha sorprendido con algunos nombres en la convocatoria, donde ha demostrado que incluso jugadores que no están en la mente de muchos sí que forman parte de su radar. Es el caso de David Raya, portero del Brentford, que ha sido incluido junto a Unai Simón y Robert Sánchez. El que falta es David de Gea, que era un fijo (aunque ya no como titular), además de Sergio Busquets, que se ha caído por no estar al 100% físicamente.

También han vuelto a la lista Carvajal, Pedri y el joven Gavi, que es una de las grandes apuestas de 'Lucho'. El seleccionador dio la lista desde el renovado estadio olímpico de Montjuic, actual Cornellá-El Prat, donde se disputará el partido contra Albania.

La lista de 23

Porteros : Unai Simón, Robert Sánchez, David Raya.

: Unai Simón, Robert Sánchez, David Raya. ​ Defensas : Marcos Alonso, Jordi Alba, Laporte, Pau Torres, Eric García, Diego Llorente, César Azpilicueta, Dani Carvajal.

: Marcos Alonso, Jordi Alba, Laporte, Pau Torres, Eric García, Diego Llorente, César Azpilicueta, Dani Carvajal. ​ Centrocampistas : Koke, Rodri Hernández, Pedri, Marcos Llorente, Gavi, Carlos Soler

: Koke, Rodri Hernández, Pedri, Marcos Llorente, Gavi, Carlos Soler ​Delanteros: Dani Olmo, Sarabia, Morata, Raúl de Tomas, Ferran Torres y Yeremi Pino.

Las explicaciones de Luis Enrique

Sobre la gran novedad de la lista, David Raya, Luis Enrique comentó que llevan tiempo siguiendo al meta del Brentford, esencial en su equipo en la Premier: "Lo está haciendo muy bien y tengo muchas ganas de verlo en contexto selección. Tiene el perfil necesario. Igual es una sorpresa para mucha gente, pero no para nosotros".

También tuvo palabras para Piqué, quien decidió abandonar la selección, pero que, en palabras de Lucho tiene las puertas abiertas: "Es un jugador español y que cumple cualquier requisito. Si es español, él quiere y tiene ganas, podría ser".

En cuanto al regreso de España a Cataluña 18 años después, el seleccionador fue igual de tajante que acostumbra: "Estamos fuera de los temas políticos. Cualquier lugar de España es un buen lugar para ver a la selección y esto vale para Barcelona o para cualquier otra ciudad".

La selección nacional recibirá a Albania en el estadio del Espanyol a partir de las 19.45 del 26, y a Islandia en el estadio coruñés de Riazor a las 20.45 del 29.

Serán los dos primeros partidos de este 2022 para España, en el que el gran objetivo está marcado en el Mundial de Catar 2022.