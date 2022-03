Dilema con Benzema: ¿está la Liga ya realmente sentenciada?

Con el Clásico a la vuelta de la esquina, este domingo a las 21 horas en el Santiago Bernabéu, el estado físico de Karim Benzema divide al madridismo sobre la conveniencia o no de forzar al jugador galo de cara a un partido siempre importante ante el FC Barcelona pero para nada decisivo. No al menos para el Real Madrid.

El delantero galo sufre unas molestias en un gemelo desde que marcó el tercer gol ante el Mallorca –el segundo en su cuenta– y que lo mantienen al margen de los entrenamientos del resto de sus compañeros, con tratamiento fisioterapeútico, a la espera de una prueba que pasará hoy (estaba prevista para el miércoles, pero los médicos blancos decidieron retrasarla) y que aportará más luz sobre si estará disponible para el partido ante los azulgranas.

Un Clásico siempre es un Clásico, y por definición tiene importancia. Pero de todos los que han disputado Real Madrid y FC Barcelona en los últimos años este parece el de menos importante para los blancos, cuya renta en la clasificación es muy importante. 10 puntos sobre el segundo clasificado, el Sevilla, a falta de solo diez jornadas, mientras que la distancia con los blaugranas es de 15 puntos, aunque los de Xavi Hernández tienen un partido menos que, a priori, deberían sacar adelante (contra el Rayo Vallecano en el Camp Nou).

¿Está, por lo tanto, la Liga sentenciada? Si el Barça gana el domingo en el Bernabéu –y cumple ante los rayistas– se colocarían a nueve puntos, con nueve jornadas por disputarse y una dinámica muy positiva (cuatro victorias consecutivas en la Liga). El Sevilla, por su parte, se podría poner a siete puntos teniendo además que recibir a los blancos en el Sánchez Pizjuán el fin de semana del 17 de abril. Eso sí, hispalenses y culés también se tienen que ver las caras, a la vuelta del parón de selecciones (2 o 3 de abril) en el Camp Nou.

La renta parece suficiente para no tener que arriesgar con Karim Benzema si hay dudas con su estado físico o no está al 100%, pero solo sobre el papel. Ganar elClásico no solo sería un golpe prácticamente definitivo a la Liga, también implicaría mantener la dinámica ganadora ante el eterno rival. En esta temporada, los blancos han ganado sus dos enfrentamientos (1-2 en el Camp Nou, 3-2 en las semifinales de la Supercopa de España en Arabia) y en la pasada, los blancos también se llevaron los dos duelos (1-3 y 2-1). Para ver la última victoria azulgrana ante los madridistas hay que remontarse al 2 de marzo de 2019, cuando el Barça de Ernesto Valverde le ganó 0-1 al Real Madrid de Santi Solari.

El Barça de Xavi ha crecido muchísimo y quiere dejar claro en el Bernabéu que está ya preparado para recuperar el trono del fútbol español. Será Carlo Ancelotti el que tenga que tomar la decisión de si arriesgar a su mejor jugador ante el eterno rival.