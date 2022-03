Horario y dónde ver el Galatasaray vs. Barça y los octavos de final de Europa League

Partido clave en la temporada del Barça el que tendrá este jueves contra el Galatasaray. Pese a que tras el sorteo de octavos daba la sensación de que el sorteo fue benévolo para los azulgranas, los turcos demostraron en la ida ser un hueso duro de roer y con el empate sin goles en la ida la eliminatoria quedó completamente abierta.

En la vuelta la cosa no pinta mejor para los de Xavi, pese a que en el fin de semana demostraron que no han perdido el gol del que carecieron en el primer enfrentamiento. No obstante, ahora les toca visitar el infierno en el que se convierte el Nef Stadyumu (antiguamente Turk Telecom) en las grandes noches europeas.

Además, este supondrá un importante test de cara al Clásico de este fin de semana, aunque no se espera que Xavi se guarde nada pensando en el domingo, más allá de las rotaciones sistemáticas que hace para mantener activados a todos sus futbolistas.

El Barcelona visita Estambul este jueves 17 de marzo para disputar un partido del primer turno de esta jornada de Europa League, a las 18:45, y se podrá seguir por televisión a través de Movistar Liga de Campeones, así como por internet en el directo minuto a minuto de 20minutos.es.

Sevilla y Betis, con necesidades distintas

Los dos equipos de la capital de Andalucía también se juegan su pase a cuartos esta jornada. Los de Lopetegui visitarán Londres para intentar mantener su ventaja de un gol sobre el West Ham. Por su parte, el equipo verdiblanco tendrá que remontar el 1-2 de la ida en su desplazamiento a Frankfurt para jugar contra el Eintracht.

Ambos partidos comenzarán a las 21:00, pudiéndose ver el partido del Sevilla en televisión en abierto por GOL, mientras que el Betis se retransmitirá en Movistar Liga de Campeones.