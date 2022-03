Verstappen y Hamilton empiezan la guerra psicológica: burlas, faroles y acusaciones veladas

El factor psicológico es tan o más importante en muchas disciplinas deportivas. La frontera entre un buen competidor y un campeón suele estar también en la preparación mental, y en cómo pueden sobrellevar la presión de la rivalidad e incluso la enemistad si se cruza ese límite. En Fórmula 1, donde se lucha a la milésima en muchas ocasiones, se vive en cada carrera.

Lewis Hamilton y Max Verstappen son muy conscientes de ello. El británico, que se siente robado de un Mundial que perdió en la última vuelta de la última carrera de 2022, tuvo que retirarse del mundo durante dos meses para sobrellevar la derrota, mientras el neerlandés disfrutaba de su merecido descanso y su número 1 en el coche.

Después de una pretemporada en la que nadie enseñó sus cartas, Verstappen no ha tardado en apuntar sus focos hacia Mercedes. Con cierta retranca y no poca soberbia de quien se sabe el rival a batir, el vigente campeón se burló del aspecto del W13 con esos novedosos pontones ínfimos que, a la postre, no parecen haber funcionado todo lo bien que esperaban. "No sé si el W13 es legal, pero es bastante feo, ¿no? No tiene buena pinta, ¡incluso el color!", se rió el neerlandés el viernes de los últimos test de pretemporada.

Si bien esto no deja de ser un detalle, más serio se ha puesto en la habitual táctica de victimización que Hamilton y Mercedes suelen emplear. El heptacampeón reiteró el último día de entrenamientos que no están en condiciones de pelear por la victoria, un farol que nadie se cree. Verstappen, en este sentido, se pone más serio.

"Siempre hacen eso. Si otro equipo lo está haciendo bien o se espera que lo pueda hacer bien, entonces ellos siempre dicen 'oh no, obviamente que no somos los favoritos. Pero luego, una semana después, cuando las cosas les van bien, de repente dicen: 'oh no, hemos cambiado todo por completo en solo una semana. No ha sido un trabajo normal, es algo increíble. Gracias a todas las personas de la fábrica. También estuvieron así el año pasado, y después fueron muy fuertes durante el primer fin de semana de carreras", criticó.

Red Bull es favorito... con permiso de Ferrari

El comportamiento de Hamilton y Mercedes no es inesperado, pero quizá no sea desacertado. Desde Red Bull son conscientes de que tienen uno de los mejores coches de la parrilla pese a usar un concepto de monoplaza radicalmente distinto al de Mercedes, lo que implica que pueden estar ahí arriba.

Colocar al RB18 como uno de los coches dominadores es lo más lógico, pero tanto unos como otros miran hacia el box rojo: Ferrari se ha ganado una posición de privilegio entre las apuestas. El buen y constante rendimiento de Carlos Sainz y Charles Leclerc hace pensar que han dado uno o dos pasos adelante, lo que en un año con nuevas normativas puede ser clave.