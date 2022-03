La vergonzosa pancarta de los ultras del Verona: indican a Rusia y Ucrania las coordenadas de Nápoles

Los hinchas más radicales del Verona colgaron una vergonzosa pancarta en los alrededores de su estadio en la previa del encuentro ante el Nápoles, con quienes mantienen una histórica rivalidad.

Sin embargo, más allá de piques futbolísticos, los miembros de la 'Curva Sud' cruzaron la línea al colocar en la pancarta las coordenadas de la ciudad napolitana como mensaje para Rusia y Ucrania.

"Condenamos cualquier acto que pueda generar incitación al odio, a la violencia y a la discriminación", escribió el propio Verona en sus redes sociales.

El Nápoles, a la caza del liderato

El delantero nigeriano Víctor Osimhen rubricó un doblete en la victoria por 1-2 frente al Hellas Verona que sirve al Nápoles para mantenerse en la pelea por el 'Scudetto', en la vigésima novena jornada de la Serie A.

El Nápoles tenía un partido complicado a domicilio frente al Verona en un momento en el que cualquier 'pinchazo' puede ser determinante en la clasificación, pero Osimhen no falló.

No se había cumplido el cuarto hora cuando el italiano Mateo Politano lanzó un centro desde el perfil derecho para y el ariete se impuso a los centrales locales y deshizo el empate del marcador.

Fue un partido cerrado en el que no hubo demasiadas oportunidades claras, especialmente para el Verona, que vio cómo su delantero más en forma, el argentino Giovanni Simeone, no pudo hacer nada para marcar. Los 'partenopei', pese a llevar el mando del encuentro, no desplegaron su mejor versión ante el conjunto que dirige el turco Igor Tudor, en busca de alcanzar los puestos europeos.

El español Fabián Ruiz, siempre pieza clave en la medular de los napolitanos, a punto estuvo de hacer el segundo hasta en dos ocasiones con dos disparos lejanos.