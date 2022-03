El Balón de Oro cambia sus reglas: se medirá la temporada, será más individualista y votarán menos

De un tiempo a esta parte, la votación del Balón de Oro se ha convertido en uno de los culebrones clásicos de la temporada futbolística. El premio individual más prestigioso del mundo del balompié se vuelve objeto de batalla por las dudas que genera su votación: no queda claro qué se vota, ni quién vota ni si realmente es justo y mide quién es el mejor jugador del momento.

Por eso, 'France Football', la publicación que lo organiza, ha decidido cambiar las reglas para acercarlo más a lo que el público les demandaba. La normativa pretende evitar que futbolistas que tienen más predicamento público se imponga a otros que, realmente, han tenido mejor año.

El primer gran cambio es el rango temporal a medir: ya no será un año natural, sino la temporada deportiva. Así, comenzará a tener en cuenta lo logrado entre agosto de un año y julio del siguiente, lo que ya tendrá una consecuencia directa: el Mundial de Catar se tendrá en cuenta para el Balón de Oro de 2023.

En este sentido, el de los logros deportivos colectivos, también se ha cambiado el criterio: ahora tendrán que comprobar más los logros individuales (número de goles, por ejemplo) que los títulos del equipo o selección. Ya no valdrá el argumento de que X futbolista ha ganado Champions, Mundial y Liga (por ejemplo) si realmente no ha sido relevante para esos trofeos. Tampoco contará el palmarés histórico del jugador, para no premiar (o perjudicar) a futbolistas irregulares.

Menos votantes

Una de las grandes críticas al Balón de Oro era, irónicamente, su absoluta idea democrática: votaban los representantes de todos los equipos reconocidos por la FIFA. Eso premiaba muchas veces a jugadores más mediáticos pese a que hubieran tenido un mal año o, incluso, estuvieran lesionados.

Esos 170 países que votaban antes se verán reducidos a 100, elegidos mediante el ránking FIFA. Se perderán las elecciones pintorescas como comprobar a quién votaba el capitán de Burundi, pero se garantiza más fiabilidad (en teoría). En el premio femenino, votarán solo los 50 primeros.

El anuncio de los candidatos se cambia también. Ahora se presentara a los 30 aspirantes elegidos por los redactores de France Football, L'Equipe, Didier Drogba (embajador del premio) y los votantes de la edición anterior que más se aproximaron al resultado.