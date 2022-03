La comentada ausencia de Lewis Hamilton de la foto contra la guerra de todos los pilotos de Fórmula 1

La Fórmula 1 se encuentra en Bahréin para disputar desde este jueves las tres últimas jornadas de test de pretemporada, pero las miradas no están solo en la pista. El contexto mundial en el que va a arrancar la campaña 2022 es nefasto, y como personajes públicos que son, han decidido mandar un mensaje.

Este miércoles, a su llegada al circuito, los miembros de la Asociación de Pilotos de Fórmula 1 (la GPDA) salieron a la recta de meta del trazado bahreiní con una camiseta con un elocuente mensaje y una bandera ucraniana en el centro. El mensaje no puede ser más claro: "No War" (No a la guerra).

En la foto posaron 18 pilotos. Estaban todos menos dos: el ruso Nikita Mazepin, que fue expulsado de Haas y será sustituido por Kevin Magnussen, y uno con bastante más peso específico en la competición: el heptacampeón del mundo Lewis Hamilton. La ausencia en la foto del británico dio mucho de qué hablar, porque es bien conocido su apoyo a las causas sociales.

We the F1 drivers stand with people from Ukraine for peace and freedom. Please NO WAR! 🙏



Los pilotos de F1 estamos con la gente de Ucrania y pedimos por la paz y su libertad. ¡Por favor, NO MÁS GUERRA! #StandWithUkraine #RacingUnited#GPDA pic.twitter.com/aUeRvjOsyh — Sergio Pérez (@SChecoPerez) March 9, 2022

El motivo oficial de la ausencia de Hamilton es que, sencillamente, no había llegado. El británico aterrizó este mismo jueves en Bahréin para montarse diirectamente en el W13, ya que va a ser quien haga debutar el Mercedes en este circuito después de las buenas sensaciones que dejaron las tres primeras jornadas de pruebas en Barcelona.

Sin embargo, la sensación en el paddock es bien distinta.

Hamilton hace la guerra por su cuenta

Desde hace unos años, Lewis Hamilton ha llevado la bandera de la Fórmula 1 en las protestas sociales. Ya forzó que la competición promoviera la campaña 'We Race As One', con su protocolo previo en el que llamaban a la inclusión racial, de género y de todas las minorías dentro de una disciplina mayoritariamente masculina y blanca.

Sin embargo, y tras varios años apoyando las peticiones del británico, este año ha desaparecido. Los organizadores de la Fórmula 1 decidieron que el arcoíris ya no sería una parte fundamental de la ceremonia previa a la salida, si bien van a permitir que cada piloto se manifieste como quiera, incluido arrodillarse.

La decisión fue aceptada de manera unánime por todos los pilotos... miembros de la GPDA. Y es que Hamilton y el órgano sindical (aproximado) de pilotos no mantienen una relación muy estrecha. El británico es más de ir por su cuenta, en muchos sentidos de manera literal: no acepta las ataduras que supone ir todos a una en asuntos como este, siempre que no sea la suya la voz cantante.

Sin llegar a ser un divorcio completo con el resto de competidores, sí es una señal del extraño carácter que ha ido adoptando Hamilton en los años que ha pasado en la Fórmula 1. Ya lo advertía Fernando Alonso, que compartió equipo con él en su debut: "Ahora tenemos esta relación respetuosa, pero quizá es más fría de lo que solía ser. Tenemos opiniones diferentes sobre cosas diferentes y Lewis tiene un estilo de vida distinto a algunos de nosotros y eso es lo que nos separa".

A Hamilton se le acusa de hacer la guerra por su cuenta y eso le ha generado una cierta desafección del grueso de la Fórmula 1. Mientras casi todos mantienen una vida de deportista al uso, él comparte portadas con estrellas del cine o la música. Recientemente, de hecho, estuvo con Zendaya en un desfile de moda de Valentino e incluso pidió un hueco en la próxima temporada de 'Euphoria'.

El cambio de carácter de Hamilton ha ido acompañado de un éxito deportivo sin igual. Nada se le puede reprochar desde el punto de vista competitivo, si bien ya en 2021 acabó claudicando (e incluso rozando la retirada) con Max Verstappen. Detalles como el de ausentarse de la foto oficial contra la guerra da buena muestra de que el resto de pilotos no le consideran ya para este tipo de cosas.