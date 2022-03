Mazepin se autoproclama defensor de los deportistas rusos vetados y les dará trabajo, apoyo psicológico y legal

Nikita Mazepin ha visto cómo la amistad de su familia con Vladimir Putin le ha costado su carrera como piloto de Fórmula 1. El equipo Haas no dudó en romper de manera unilateral el contrato que le unía con Uralkali, principal patrocinador y único motivo por el que el corredor moscovita tenía asiento en el Gran Circo, por lo que también rompió su contrato.

Esta ruptura se debe al veto absoluto que está imponiendo el mundo del deporte, en general, a los rusos y bielorrusos. Mazepin no está dispuesto a aceptarlo y por eso ha anunciado que no sólo apelará ese despido, sino que además lanzará una campaña llamada 'We Compete As One' (como respuesta al 'We Race As One' que hizo la Fórmula 1 hasta este año).

Today I am announcing the creation of a new foundation to help athletes who have been blocked from competing for political reasons. #WeCompeteAsOne — Nikita Mazepin (@nikita_mazepin) March 9, 2022

En una declaración pública, Mazepin ha apuntado directamente a la FIA como responsables de lo que considera una discriminación clara hacia él y hacia todos los demás deportistas rusos.

"Como todos sabéis, he perdido mi contrato para competir como piloto de Fórmula 1. En primera instancia, la FIA, como órgano máximo de gobierno, me había permitido competir siempre que fuera como atleta neutral. Pero entonces el equipo ha cancelado mi contrato. Por esto, he decidido arrancar una fundación para ayudar a los deportistas que han perdido sus oportunidades de participar al más alto nivel por decisiones no deportivas. Les daremos trabajo, apoyo económico, psicológico y ayuda legal si fuera necesario para los deportistas que quieran debatir su posición. Se llamará 'We Compete As One' ("Competimos como uno")", ha explicado.

Uralkali quiere que le devuelvan el dinero

Haas ya no contará con Uralkali, pero su apoyo económico ya no es necesario para este año: ya habían pagado por adelantado su correspondiente aportación como patrocinador principal.

Es por ello que Dmitry Mazepin, padre de Nikita y dueño de la empresa Uralchem (matriz de Uralkali), va a exigir que le devuelvan lo que ya han aportado e irán hasta las últimas consecuencias. El dinero destinado al patrocinio es el que se usará para la plataforma por el, de momento, expiloto.

"Uralkali tiene la intención de proteger sus intereses de acuerdo con los procedimientos legales aplicables y se reserva el derecho de iniciar procedimientos judiciales, reclamar daños y solicitar el reembolso de las cantidades significativas que Uralkali había pagado por la temporada de Fórmula 1 de 2022", han anunciado en un comunicado. "Como la mayor parte de los fondos de patrocinio para la temporada 2022 ya se transfirieron a Haas y dado que el equipo rescindió el acuerdo de patrocinio antes de la primera carrera de la temporada 2022, Haas no cumplió con sus obligaciones con Uralkali para la temporada de este año. Uralkali solicitará el reembolso inmediato de las cantidades recibidas por Haas", exigirán.

Pietro Fittipaldi será el sustituto de Mazepin en los test de Bahréin, pero no está claro quién será el compañero de Mick Schumacher en la temporada que arranca la próxima semana.