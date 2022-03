Xavi Hernández se posiciona en el Real Madrid-PSG: "No me iré de cena, veré el partido"

El mundo del fútbol estará pendiente de lo que suceda en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League entre el Real Madrid y el PSG, incluido el entrenador del eterno rival blanco. Xavi Hernández confesó que verá el partido y además dejó claro quién quiere que gane.

"Es un partido grande, para Leo [Messi], para el París y para el Madrid. Lo veré, estaré en casa. No te voy a engañar, no me voy a ir de cena. Lo veré y disfrutaré del partido", admitió el entrenador del FC Barcelona.

"La pena es no estar nosotros en Champions, tengo que ser honesto. Pero sí que veré el partido porque es un partidazo y todo el mundo al que le gusta el fútbol lo verá", continuó Xavi. "Que gane el mejor. Le deseo lo mejor a Messi, está claro. Y a Ney [Neymar], que son amigos. Que gane el mejor, pero si pueden ganar Messi y Ney, mejor".