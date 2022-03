Unos movimientos subterráneos destrozan una carretera... y los vecinos la convierten en una pista de skate

En lo que muchos veían un destrozo millonario en una carretera de Wiltshire, en Reino Unido, otros tantos vieron una gran opción de divertirse. Un extraño movimiento terrestre rompió de manera muy curiosa la calzada de la carretera B4069, cercana a la localidad de Lyneham, partiéndola por la mitad e incrustando una parte por debajo de la otra.

Sin embargo, poco tardaron en llegar a la zona algunos 'skaters' que vieron una rampa perfecta para practicar unos saltos en el tramo que lleva cerrado desde el 17 de febrero por unos daños similares a los que dejan los terremotos.

Pese a que ninguno de ellos parece que será el próximo Tony Hawk y de hecho llama la atención que no completen ningún salto de manera limpia en el vídeo compartido, eso no les quita originalidad ni ingenio por su idea.

No obstante, a las autoridades no les ha hecho tanta gracia lo ocurrido en la carretera. "Puede costar cientos de miles o incluso llegar al millón para arregrlarlo. Hay un daño significante en la carretera que puede durar hasta 12 meses en arreglar. No es algo que se pueda solucionar en días o semanas", afirmó Mark McClelland, del consejo de Wiltshire.