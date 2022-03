Las lágrimas de Yastremska emocionan al tenis tras lograr huir de Ucrania y alcanzar la final en Lyon

Dayana Yastremska se quedó a las puertas de alzarse con el título del WTA 250 de Lyon después de que la china Zhang Shuai remontase el partido y cerrarlo con un 3-6, 6-3 y 6-4. Sin embargo, ha sido la ucraniana quien ha terminado acaparando las portadas tras sus emotivas palabras tras la final en una durísima semana.

Y es que la número 103 del ránking mundial estaba hace unos días en su Ucrania natal, que vive cada día una situación más crítica por la invasión de Rusia. Yastremska ha sido una de las afortunadas que logró escapar a tiempo de Odesa junto a su hermana de solo 15 años, con la que tuvo que pasar hasta dos noches en un aparcamiento subterráneo para después llegar a Rumanía.

De ahí pudo poner rumbo a Lyon para su participación en el torneo donde reivindicó el apoyo a su país partido tras partido, portando la bandera nacional en sus apariciones.

Tras caer en la final, Yastremska no pudo aguantar las lágrimas pronunciando un discurso recordando a su país, en el que anunció también que donará todo el premio que acumuló en Lyon a una fundación para las víctimas de la guerra.

"Toda esta semana no he estado luchando sólo por mí sino también por mi país", comenzó diciendo antes de que la abrumaran la lágrimas. "El premio lo donaré a Ucrania y, si la gente en Ucrania me está mirando, les quiero decir que son muy fuertes y que tienen un espíritu maravilloso”, añadió Yastremska.

"´Sois tan fuertes, tenéis un increíble espíritu." 💙💛



La 🇺🇦 @D_Yastremska envía un mensaje de apoyo a sus compatriotas ucranianos.pic.twitter.com/JNj1jmEP3f — WTA Español (@WTA_Espanol) March 6, 2022

"Luché aquí por Ucrania y quiero decirle gracias a cada uno de los ucranianos por quedarse y demostrarles a todos que tenemos un espíritu fuerte", le dedicó a sus compatriotas.