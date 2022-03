Así ha sido el momento exacto de la lesión de Mbappé a dos días de medirse al Real Madrid

Este lunes por la mañana el PSG se ha llevado las manos a la cabeza al ver a Kylian Mbappé caer al suelo dolorido tras un duro pisotón de Gueye al que el delantero francés ha respondido con un grito desgarrador que hacía encenderse las alarmas.

Las primeras pruebas realizadas apuntan a que no sufre rotura, pero el encontronazo es contundente y se pone en duda su presencia ante el Real Madrid el próximo miércoles en el Bernabéu para la 'final' por un puesto en los cuartos de final de la Champions.

Por el momento el club parisino no se ha pronunciado al respecto y no han trascendido detalles de la lesión, pero los gestos del francés, que tuvo que abandonar el entrenamiento, no invitan al optimismo.

En rueda de prensa, Pochettino no se ha pronunciado al respecto de la que sería, de confirmarse, una crítica baja para su equipo en el duelo ante el Real Madrid. El PSG llega a la 'casa blanca' con un gol de ventaja, precisamente logrado en la ida por el que es el mayor objeto de deseo del Real Madrid de cara a la próxima temporada.

Esta última circunstancia ha desatado la ironía y la guasa en las redes, con muchos usuarios destacando la 'casualidad' de que el llamado a ser próximo galáctico madridista se lesione justo antes de un duelo tan decisivo.