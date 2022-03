El ejército de deportistas de Putin que desafía al mundo y apoya la invasión rusa

El mundo del deporte ha vuelto la espalda a Rusia, y por extensión a Putin, debido a la guerra de Ucrania. La mayor parte de las federaciones internacionales han suspendido, vetado o castigado a los deportistas rusos, sin importar los giros deportivos de cada una de las competiciones. De un modo u otro, el mundo ha mostrado su repulsa a la invasión rusa… menos algunas excepciones.

El gimnasta ruso Ivan Kuliak ha sido uno de los deportistas que más claro se ha posicionado a favor de Putin y la invasión. Desafiando a la Federación Internacional de Gimnasia, el joven de 20 años compitió en la Copa del Mundo con una ‘Z’ de esparadrapo en el pecho. El mismo símbolo que llevan la mayor parte de los tanques rusos que participan en la guerra de Ucrania. Para colmo acabó tercero en la disciplina de aparatos y posó junto a sus dos compañeros de pódium, incluido el ucraniano Illia Kovtun, campeón del evento.

Sin embargo, el caso de Kuliak no es aislado. El gimnasta es sólo uno más de los deportistas rusos que se han hecho notar y han mostrado su apoyo a Putin. Desde estrellas del boxeo a leyendas del ajedrez, varios han sido quienes se han posicionado a favor de la invasión rusa.

El exboxeador Alexander Povetkin fue uno de los que se declaró públicamente estar a favor de la intervención militar en Ucrania. Su apoyo a Putin viene dado por la idea de hacer salir a la luz la verdad de lo que, según él, está sucediendo en el país vecino. “Hay poder en la verdad”, publicó en su cuenta de Instagram, aludiendo a la famosa frase del actor Sergey Bodrov. Unas palabras que para Povetkin hacer referencia a lo que está pasando en Ucrania y la necesidad de “luchar contra el nazismo”, como él mismo explica. “Luchamos por la verdad todos estos años, mientras los esclavos eran exterminados en el Donbás. Por eso asumo mi decisión de defender a la gente común para luchar contra el nazismo, unos parásitos sin importar quién sea”, declaró.

El ajedrez también se ha declarado contrario a Putin, aunque con dos excepciones muy marcadas, las de los maestros Anatoli Karpov y Sergey Karjakin. El caso del segundo de estos dos es especialmente notable, pues nació en Crimea y se nacionalizó ruso en 2009. Un gesto que le valió para ganarse el respaldo de un Putin que se volcó con él. Algo que el ajedrecista le devuelve ahora. “Estoy totalmente de acuerdo con Putin y apoyo todo lo que haga con respecto a la estúpida Ucrania. ¡Tengo suerte de amar y vivir en Rusia!”, declaró cuando explotó el conflicto.

Lo de Karpov va mucho más allá. El excampeón del mundo de ajedrez es actualmente diputado de la Duna (el parlamento federal ruso) y miembro de Rusia Unida, el partido de Putin desde hace 14 años. Por lo tanto, su apoyo es incondicional, al igual que el de otros muchos exdeportistas rusos en su misma situación política.

Deportistas rusos y políticos de Putin

El Gobierno ruso tiene a muchos deportistas en su plantilla. Putin se ha sabido rodear bien de héroes nacionales en diferentes disciplinas que posteriormente dieron el salto a la política de su mano. La lista de exdeportistas rusos en Rusia Unida y el parlamento es de lo más variopinta, ya sea como representantes de las repúblicas o regiones autónomas, o directamente en la lista del partido.

Entre los diputados de Rusia Unida están el gran maestro del ajedrez Karpov, los campeones olímpicos de lucha Aleksandr Karelin, Artur Traymazov y Buvaisar Saitiev, la patinadora Irina Rodnina (tres veces campeona olímpica y 11 veces campeona mundial), los jugadores de hockey sobre hielo Slava Fetisov (dos veces campeón olímpico, ocho veces campeón del mundo y dos veces campeón de la NHL), Vladislav Tretiak (tres veces campeón olímpico y diez veces campeón del mundo), Andrei Kovalenko (campeón olímpico), Ivan Tetetin. También aparecen el tenista Marat Safin (dos veces campeón de la Copa Davis y ganador de dos ‘grandes’), el jugador de waterpolo Irek Zinnurov, los biatletas olímpicos Dmitri Svatkovskiy, Anton Shipulin, Vladimir Drachev y Sergei Thcepokov, la atleta Natalya Nazarova (campeona del mundo de 4X400), el entrenador de gimnasta Yeugeny Marchenko, el saltador de pértiga Anatoli Petrov, el campeón del mundo de boxeo Dmitry Pirog o el campeón del mundo de bobsley Alexey Voyevoda.

Svetlana Khorkina, de gimnasta a coronel del ejército ruso

La que fuera campeona olímpica y mundial de gimnasia, Svetlana Khorkina, se unió al ejército una vez que se retiró del deporte en activo. Actualmente es coronel y, evidentemente, está con Putin al 100%.

"Es el momento de aquellos que no tienen miedo de admitir que son rusos. Compartamos esto", publicó en su cuenta personal de Instagram la que es hoy en día una de las mayores valedoras de la invasión rusa con pasado de deportista de élita.

El extraño caso de Alex Ovechkin

El jugador de hockey de los Washington Nationals siempre ha estado muy unido a Putin y ha sido uno de sus sempiternos defensores. Sin embargo algo ha cambiado en su forma de pensar tras la invasión de Ucrania. No queda claro si es un sentimiento de puertas para fuera o real, pero el caso es que Alex Ovechkin condenó tímidamente las acciones de Rusia.

"Es una situación complicada. Tengo amigos en Rusia y en Ucrania, y es duro ver esta guerra. Espero que termine pronto y haya paz en todo el mundo", declaró ante la prensa. "Por favor, no más guerras. No importa quién esté en la guerra: Rusia, Ucrania, diferentes países, creo que vivimos en un mundo en el que tenemos que vivir en paz". Al ser preguntado por Putin, Ovechkin se limitó a decir que "es mi presidente. Pero... no estoy en política. Soy un atleta y... Espero que todo se haga pronto. Es una situación complicada para los lados".

Se trata de uno de los deportistas más queridos e idolatrados en Rusia, con muchísimos seguidores fuera de su país y se considera que sus palabras no fueron suficientes. Tanto que desde la Gazette de Montreal pidieron que Ovechkin fuese más allá y se mostrase más duro al respecto de lo que está sucediendo en Ucrania. “Tiene que usar su considerable poder para derrumbar al tirano de su pedestal. Si no se le conocerá más por sus actos que por sus goles”, publicó el medio canadiense.

El descontento con las declaraciones de Ovechkin es tan grande que otros jugadores como el checo Dominik Hasek pidieron que se le castigase. “¡No sólo es un gallina de mierda, sino también un mentiroso!”, comentó. “Todo adulto en Europa sabe que Putin es un asesino loco y que Rusia está librando una guerra contra un país libre y su gente. La NHL debería suspender inmediatamente su contrato”.