El desmentido de Laporta que los culés no quieren creer: "No se ha negociado con Haaland de ninguna manera"

El Barcelona está trabajando para incorporar cuanto antes a Erling Haaland o, al menos, intentar atar su fichaje para el futuro. eso es lo que han venido diciendo desde el entorno culé... hasta ahora.

El mismo Joan Laporta ha desmentido cualquier negociación previa con el ariete noruego, pese a que unos días antes Xavi se había reunido con él y con su agente, el ínclito Mino Raiola. A la salida de un encuentro con peñas en Orihuela, Laporta fue claro: "No se ha negociado con Haaland de ninguna manera, lo desmiento categóricamente".

🔵🔴Laporta a @HelenaCondis:



🎙“No se ha negociado con Haaland de ninguna manera, lo desmiento categóricamente”.



🎙”Si ha habido encuentros con Xavi no es de mi incumbencia”.



🎙“Tengo buena relación con Raiola pero habría que hablar con su club”



🍛Cena de Peñas en Orihuela. pic.twitter.com/1HDLdZU4Ht — Tiempo de Juego (@tjcope) March 5, 2022

Sin embargo, en las mismas declaraciones, Laporta no desmintió el encuentro del entrenador culé con Haaland. "Negociaciones no ha habido, si ha habido encuentros con Xavi no lo sé, no es de mi incumbencia...", aseguró.

El motivo de este desmentido que los aficionados culés no querrían escuchar nunca es, sencillamente, para evitar que haya problemas. La normativa de la UEFA sobre fichajes prohíbe que un club hable con un futbolista que tenga contrato con otro equipo, bajo riesgo de multa. Laporta y el Barcelona son conscientes, porque ya les ha pasado otras veces. Por eso, cuestionado sobre si ha hablado con el representante de Haaland, el dirigente azulgrana dijo lo que dijo: "Tengo buena relación con Raiola pero habría que hablar con su club".