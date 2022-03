Marc Márquez calienta motores avisando para el Mundial: ya pilota sin dolor y se acerca a su mejor nivel

Marc Márquez se encuentra ante su temporada de renacimiento. Después de lidiar con importantes problemas físicos en los últimos dos años, el piloto de Repsol Honda encara 2022 con toda la ambición posible. En la previa del comienzo del Mundial, en los primeros libres del GP de Catar, confirmó la mejor noticia que podía dar: ya no pilota con dolor.

"He pilotado sin dolor, es una buena señal. Ya venía aquí muy optimista, porque me sentía bien en casa y he pilotado sin dolor. El año pasado fue un dolor constante y con infiltraciones, anti inflamatorios, pero hoy he pilotado sin más y no he notado dolor, que esto es lo más importante", recordó. Y aún así volvió a ganar carreras.

No obstante, sí admitió tener una "ligera molestia al terminar", pero asegura que es normal en todos los pilotos. "El dolor ya es otro punto, es el punto en el que la fuerza baja y de momento hoy sólo ha habido pequeñas molestias que no me impiden pilotar bien".

Estas son las mejores noticias para los seguidores del de Cervera, habiéndose quitado el gran lastre que le impedía mostrar su mejor versión sobre la moto. Ahora, el siguiente paso, conseguir adaptarse lo antes posible a su 'arma'. "Siento que estoy pilotando bastante 'limpio', todavía estoy trabajando para entender la parte delantera de la nueva moto, así que mi manera de pilotar todavía no se parece al 'estilo Márquez'", opina.

Objetivos más realistas

Así, se pone su primer objetivo en la 'media' en la que estuvo la temporada pasada, las dos primeras filas. "En general, estamos en una mejor posición de lo que esperábamos y creo que un buen objetivo para nosotros mañana (en la clasificación) es apuntar a las dos primeras filas. Todavía tenemos que entender cómo mejorar un poco nuestro ritmo para cerrar la distancia con el primero", dijo en declaraciones facilitadas por Repsol Honda.

Dos rivales claros, un 'joker' y un aviso

Márquez señaló a las Suzuki como las favoritas para el estreno de la temporada, con Álex Rins y Joan Mir, sin quitarle un ojo a las Yamaha del vigente campeón Fabio Quartararo y Franco Morbidello. "Aquí siempre han ido muy rápido ya que el motor en línea por 'equis' razones tiene puntos muy fuertes y en este circuito lo explotan bien", indicó, pero avisa: "veremos en carrera, de Ducati tampoco me fío un pelo".