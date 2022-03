Wembley se queda pequeño para el combate de despedida de Tyson Fury: 85.000 entradas vendidas en tres horas

Tyson Fury, 'El Rey Gitano', anunció recientemente que su próximo combate contra Dillian Whyte será el último de su carrera y los aficionados al boxeo se han vuelto locos, hasta el punto de que las 85.000 entradas puestas a la venta para la velada que tendrá lugar en el estadio de Wembley el 23 de abril se agotaron en sólo tres horas.

"Ésta es la última pelea de mi carrera. Me retiro después de esto. Tengo 150 millones de dólares en el banco, estoy sano saludable, estoy joven, voy a comprar un yate enorme en el extranjero. Me retiro, estoy fuera. He terminado", declaró un Tyson Fury que quiere irse por la puerta grande, derrotando a Dillian Whyte con un estadio de Wembley a reventar.

'El Rey Gitano' podrá en juego su cinturón de campeón del mundo de los pesos pesados y la expectación es máxima, pues no defiende su cinturón en su Inglaterra natal desde 2015. Por ese motivo las entradas del evento volaron y ahora el promotor de la velada, Frank Warren, pide a las autoridades que quiere que las autoridades den su visto bueno para aumentar el el aforo de Wembley a 100.000 espectadores.

"La demanda fue instantánea y a un nivel asombroso", comentó Warren. La cola virtual para adquirir entradas en ticketmaster llegó a ser de 170.000 usuarios, que aspiraban a conseguir uno de los boletos que iban desde las 61 libras a las 2.000.