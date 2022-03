El PSG confía "cada vez más" en renovar a Mbappé: "Se está pensando bien las cosas"

Kylian Mbappé sigue deshojando la margarita de su futuro entre renovar por el París Saint-Germain o encaminarse en una nueva aventura de la mano del Real Madrid. Los blancos parecían estar en la 'pole position' desde que en verano se mostrasen dispuestos a tirar la casa por la ventana con tal de hacerse con el delantero francés, pero el desarrollo de los acontecimientos en los últimos días hacen ver que el panorama está cambiando.

Tras el primer duelo del cruce de octavos de Champions entre ambos equipos, con victoria parisina con golazo de Mbappé, diversos medios empezaron a reportar que estaba reconsiderando sus opciones. A estos rumores, se suman ahora una presunta oferta astronómica de 50 millones por temporada y unas declaraciones de Leonardo, director deportivo del club, confiando en ese cambio de idea.

"No sé qué porcentaje hay, pero tenemos posibilidades de que siga. Mientras no firme con nadie, lo vamos a intentar todo. Haremos lo posible para retenerlo. No creo que tome su decisión en función del partido contra el Real Madrid. Lo que ha hecho Qatar en los últimos diez años ha colocado al PSG entre los grandes”, comenzó calentando el brasileño.

Así, reconoció que Mbappé tiene "cada vez más ganas de seguir" y lejos del tema económico, alude al sentimiento que transmite el PSG. "Es una cuestión de piel, de sentimientos. Creo que Kylian se está pensando bien las cosas. La sensación que hubo el sábado pasado en el estadio fue magnífica. Se está creando algo especial alrededor suyo. No quiero ser cursi, pero otros clubes no tienen la afición que tiene el PSG", asegura.

Pese a que, del mismo modo, Leonardo negó haber realizado la mencionada oferta de 50 millones, reconoce que el dinero no será un problema para ponerse de acuerdo. "Kylian tiene un valor tan grande que eso va a ser un asunto secundario. Creo que para ponerse de acuerdo en el aspecto económico harán falta un par de minutos", zanjó sobre la renovación.