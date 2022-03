Koeman rompe su silencio y se despacha a gusto: "No puedo fingir que no pasó nada con Laporta, no me dieron tiempo"

Ronald Koeman ha hablado por primera vez de su salida del FC Barcelona, cuando fue sustituido por Xavi Hernández para darle un giro a la situación del equipo, en horas bajas por aquel octubre de 2021.

El holandés ha hablado sin tapujos en una entrevista concedida al medio 'Algemeen Dagblad' y ha confesado, entre otras cosas, que no piensa pasar por el Camp Nou, al menos próximamente.

"No me verás en el Camp Nou por un tiempo, no puedo hacer eso todavía. Con este presidente no puedo fingir que no pasó nada", dice.

Considera Koeman que no se tuvo paciencia con él para tratar de reconducir al equipo, mermado por las bajas y con síntomas de mal juego y crisis de resultados.

"No me dieron el tiempo que le han dado al nuevo entrenador, Xavi. Todavía me resulta doloroso. Estaba trabajando con muchos lesionados. Ahora Pedri vuelve a estar en forma, y Ousmane Dembélé... Se puede ver todo", comenta el neerlandés.

"Todo entrenador necesita tiempo y paciencia por parte de la directiva. A mí también me habrían gustado esos fichajes. Pero me alegro por el club, ya que ahora las cosas van mejor, y por los jugadores", insiste.

Koeman se muestra muy duro con el presidente Joan Laporta, responsable de su salida, de quien dice que no aceptó en ningún momento que él fuera el entrenador:

"Yo no era el entrenador de Laporta. Esa sensación la tuve desde el primer momento, después de las elecciones no hubo clic. Faltaba ese apoyo necesario desde arriba. Lo importante no fue el dinero para mí. Tenía muchas ganas de triunfar como entrenador en el Barcelona, de hacer todo lo que pudiera, pero me di cuenta de que Laporta quería deshacerse de mí porque no estaba designado por él", concluye.