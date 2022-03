Jasikevicius alza la voz: "España debe tomarse más en serio la guerra de Ucrania. Si piensa que vive lejos, se equivoca"

El entrenador del Barça Basket, Sarunas Jasikevicius, se puso serio en rueda de prensa cuando fue preguntado por la guerra de Ucrania. El técnico pidió un poco más de sentido común y, sobre todo, que España se tome más en serio todo lo que está sucediendo.

"España tiene que tomarse un poco más en serio [la guerra de Ucrania]. Esto tiene que terminar porque no sabemos hasta dónde puede ir este señor [Vladimir Putin]. Si la gente piensa que vive demasiado lejos, se equivoca. Esto puede escalar muy rápido", comentó Jasikevicius.

Saras hizo hincapié en el hecho de que hay que entender que el deporte en general y el baloncesto en particular están en un segundo plano, dando prioridad a cualquier tipo de ayuda que se pueda dar a Ucrania y sus ciudadanos.

"Odio hablar de política, pero esto no es política, es una guerra. Este país igual tiene que ser más agresivo", dijo refiriéndose a España. "Hay cosas que te hacen llorar cuando las ves en vídeo. Cómo están aguantando los ucranianos", continuó. "Cuando me levanto cojo el móvil y espero que Kiev esté aún en manos de Ucrania, si han caído otras grandes ciudades. Esto es la preocupación de todo el mundo. Quizás aquí no os dais cuenta de la magnitud porque estáis muy lejos".