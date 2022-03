Marcelo, en El Hormiguero: "Ser capitán del Real Madrid es un orgullo, no un privilegio"

Marcelo acudió a El Hormiguero para, como dice Pablo Motos, "divertirse" y tratar diferentes temas de actualidad, tanto de su vida personal como futbolísticos. El jugador del Real Madrid se mostró muy relajado y dio rienda suelta a su arrollante personalidad.

Lo primero que hizo Marcelo fue explicar a Motos los 'privilegios' de ser capitán del Real Madrid. "Es un orgullo ser uno de los capitanes, pero no es un privilegio. Es cierto que puedes hablar un poquito más fuerte con el árbitro y no pasaría nada", comentó el jugador, que también habló de la responsabilidad de ser uno de los veteranos del equipo. “Con el tiempo que llevamos los más veteranos, no nos ha ido mal. Si tienes la oportunidad de elegir quién es tu ejemplo… Si hablo con ellos, seguramente me van a escuchar”.

Con todo y con eso, el jugador del Real Madrid no negó que es sus 'años mozos' también tuvo sus salidad. “He disfrutado mucho de la vida, pero sabiendo que hay que descansar”, explicó, al tiempo que reconocía que no llegó a saber lo que eran las fiestas de Ronaldo.

Al ser preguntado por las opciones del Real Madrid de llevarse la liga, Marcelo fue prudente. “Hemos visto muchas cosas y es por respeto a los compañeros de trabajo. Estamos unos puntos por delante como líderes, pero hay que respetar a los rivales”, declaró.

Cuando Pablo Motos preguntó a Marcelo por el partido de vuelta del cruce de Champions League contra el PSG, el jugador tampoco quiso dar una predicción. “¿Sabes qué va a pasar mañana? Pues esa es mi respuesta”, bromeó el lateral. Fue entonces cuando el presentador le comentó que quizás ayudaría la baja de Mbappé, pero Marcelo se mantuvo en su sitio. “No hay que desear el mal a ningún jugador. Si ganamos tenemos que ganar por nosotros, no porque falte un jugador o se lesiones. Por el bien del deporte, tienen que estar todos los jugadores y que gane el mejor”. Al cuestionarle sobre si veía al francés en el Real Madrid el año que viene, su respuesta fue de crack. “No veo a Mbappé en el Real Madrid porque no sé el futuro”.

