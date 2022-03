La tenista Svitolina se planta ante el silencio del tenis: no jugará contra rusas o bielorrusas

La tenista ucraniana Elina Svitolina ha decidido tomar cartas en el asunto ante la inacción del tenis a la hora de pronunciarse en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Mientras que otras organizaciones deportivas han vetado a los rusos de sus competiciones, como la FIFA o la Euroliga, ni la ATP ni la WTA han tomado ninguna decisión al respecto.

Por eso mismo, la decimoquinta del ránking mundial, anunció este lunes que no jugará contra tenistas rusas y bielorrusas en protesta a la invasión del gobierno de Vladimir Putin a su país, que ha contado con el apoyo de las autoridades bielorrusas.

"Me gustaría anunciar que mañana no jugaré en Monterrey y no jugaré un solo partido contra tenistas rusos y bielorrusos", declaró y plantándose así antes de enfrentarse a Anastasiya Potapova en el torneo mexicano.

La tenista alegó que "la situación actual requiere una posición clara de nuestras organizaciones: ATP, WTA e ITF. Por lo tanto, nosotros, los jugadores ucranianos, solicitamos que sigan las recomendaciones del COI y admitan a los atletas rusos y bielorrusos solo como atletas neutrales".

No obstante, la tenista matizó en su comunicado que no culpaba a los atletas rusos por la agresión rusa ordenada por el presidente Putin y que comenzó el pasado 24 de febrero, cumpliéndose casi una semana ya desde la invasión.

"No culpo a ninguno de los tenistas rusos. No son responsables de la invasión de nuestra patria. Además, deseo rendir homenaje a todos los jugadores, especialmente a los rusos y bielorrusos, que valientemente expresaron su posición contra la guerra. Su apoyo es esencial", añade

Y es que, de hecho, varios tenistas rusos han mostrado en los últimos días su rechazo al conflicto que ha iniciado su país, como Rublev y su "no a la guerra" que escribió en una cámara o la petición de paz "por los niños" del reciente número 1 del mundo, Daniil Medvedev.