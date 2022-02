El día que Maradona llamó "reputín del orto" a Putin y rechazó una cita con él por no madrugar

Diego Armando Maradona era una de esas personalidades que no tienen pelos en la lengua a la hora de hablar, como demostró en numerosas ocasiones a lo largo de su vida, como con el famoso "que la chupen" en una rueda de prensa. Ahora, con la explosión de la guerra entre Rusia y Ucrania, ha salido a la luz un nuevo atrevimiento del argentino con el hombre que tiene en vilo al mundo: Vladimir Putin.

Durante el Mundial de Rusia, desde el Kremlin pidieron un encuentro con Maradona, que se encontraba en el país siguiendo a su Argentina. Sin embargo, el Pelusa rechazó la propuesta de Putin por ser muy temprano, como ha desvelado un audio que ha visto la luz en los últimos días.

"Lo de Putin está todo bien, todo muy lindo. Yo lo quiero conocer, quiero hablar con él", comienza afirmando Maradona. "Pero me tengo que levantar a las 9:30 y a las 9:30 yo no me levanto, no me levanto", justificó el astro argentino, que del mismo modo lamentaba su ausencia.

"Me duele en el alma porque van a estar todos y, ¿por quién va a preguntar la fiera? Por mí. No va a preguntar por Puyol, no me jodas. Pero no, no, es una cita muy temprana la que hizo él. Tendría que haber dicho un cocktail a la tarde después de su actividad y así por supuesto que iba a ir de traje pero así no. Le agradezco. ¡Te agradezco Putin! Pero mañana yo no voy, está decidido", insistió Maradona.

Sin embargo, el Diego también se sinceró afirmando que había practicado como saludar al jefe de estado ruso de una forma muy peculiar. "Me hice dos o tres ensayos ya de 'hola Putin'", explicó, antes de comenzar a divagar: "¿Qué hacés Putin? Sos reputín. Reputín del orto", en un juego de palabras con el insulto latinoamericano puto y el nombre del ruso.

Audio exclusivo: el día que Maradona rechazó una cita con Putin y lo llamó “reputín del orto” https://t.co/XBos2iaPAR pic.twitter.com/1IO0fKyUyX — infobae (@infobae) February 28, 2022

Finalmente, el encuentro terminó dándose con Putin cediendo y cambiando la fecha de la reunión entre ambos, en una muestra más del carácter y la grandeza de la figura de Maradona.