Conor McGregor pone fecha a su retorno y amenaza a la UFC: "Van a tener que respetarme"

Conor McGregor no se conforma con el muchas veces tópico de 'regresar más fuerte'. En el caso del luchador irlandés, será un peleador distinto en su retorno a la UFC. No volverá más fuerte, sino distinto... y ya tiene una fecha para subirse de nuevo al octógono una vez superada su gravísima lesión.

"Abril. Dicen que en abril podré hacer sparring. Básicamente que podrá boxear de nuevo, así que iré día a día. Una vez que vuelva a hacer sparring veré cómo está mi peso, veré cómo me siento y qué estilo tengo. Imagino que tendré que desarrollar un estilo distinto de pelear", comentó McGregor.

"Me encuentro bien y con fuerza... Ya estoy ahí. Me han recomendado que me lo tome con calma y vaya día a día. Estoy haciendo mucha sombra de boxeo y descubriendo cuál va a ser mi estilo", desarrolla un poco más McGregor. "Cada día es una lección nueva, nos hacemos mejores. Creo que la gente va a empezar a respetar diferentes aspectos de mi juego".

'The Notorious' sufrió una fractura de tibia y peroné en julio de 2021. Una lesión después de la que ningún luchador ha vuelto a ser el mismo, pero que él espera dejar atrás para demostrar al mundo que sigue siendo un referente en el mundo de las artes marciales mixtas, pese a sumar tres derrotas en sus últimos cuatro combates antes de tener que quedarse en el dique seco.