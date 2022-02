Nadal no se moja sobre la guerra de Ucrania: "No quiero hablar de culpables, me parece increíble que haya guerras"

Rafa Nadal atendió a los medios de prensa tras su último partido en Acapulco y habló sobre la guerra de Ucrania, aunque su opinión dejó un sabor agridulce al no 'posicionarse' ni señalar culpables.

"Puedo opinar como ciudadano, no como tenista. No quiero hablar de culpables, de cuál es el problema o no, pero sea como sea, a estas alturas y en el siglo que estamos, me parece increíble que haya guerras", comentó Nadal.

"Se me escapa de mi cabeza en todos los sentidos. No lo puedo comprender. Ojalá se termine lo antes posible. Que haya los menos afectados posibles, las menores perdidas posibles, que se acabe ya. Son noticias desoladoras, incomprensibles", continuó el español.

El ruso Daniil Medvedev, que será el próximo rival de Nadal en el torneo, también se refirió al conflicto bélico, aunque trató de centrarse en el aspecto deportivo y no fue del todo claro sobre la guerra. "En momentos como este entiendes que a veces el tenis no es tan importante. Me desperté con muchas emociones. Luego Novak perdió y realmente antes del partido no sabía que yo sería número uno con su derrota dando igual lo que hiciera yo. Entonces me llegaron muchos mensajes y entendí lo que pasaba", explicó el tenista ruso.

"Más emociones, estas mejores. Lo más importante, finalmente, fue tratar de ganar el partido, porque estaba ahí y quería ganarlo, aunque no era fácil jugarlo. Así que estoy feliz de haberlo conseguido. Este día ha sido una montaña rusa", concluyó Medvedev.