Nadal y Djokovic cargan contra Zverev por su agresión al juez de silla: "Que reflexione y no lo repita"

La lamentable acción de Alexander Zverev tras su derrota en dobles en el Abierto Mexicano sigue trayendo cola. El alemán, en desacuerdo con una decisión, se dirigió al juez de silla tras perder el partido y comenzó a aporrear el asiento con su raqueta, obnubilado por la frustración.

La organización del torneo decidió expulsarlo del cuadro individual y pese a que ya se ha disculpado por su comportamiento, le siguen llegando críticas. Las dos últimas reprimendas, de los dos que menos gracia le harán a cualquier jugador de tenis que le regañen: Rafa Nadal y Novak Djokovic.

"Es un acto desafortunado y lo siento por él. Tengo buena relación con Alexander, pero creo que se merece la sanción porque no se puede actuar de esta manera y él es consciente. Ojalá que le sirva de aprendizaje para él y para los otros jóvenes que a veces pierden un poco los nervios en la pista", comentó Nadal en rueda de prensa tras una nueva victoria en Acapulco.

El balear considera "lógico que la ATP se haga respetar y haga respetar a los jueces" y lamentó que "últimamente" esté viendo "actitudes que se ponen un poco más de moda". "He leído el comunicado de Alexander, lo refleja todo muy bien y es un paso positivo que lo reconozca, se disculpe y piense que le va a servir para que no lo vuelva hacer. Ojalá que esté pronto de nuevo en las pistas", recalcó.

"Entiendo la frustración y que en un arrebato se pueda romper la raqueta, no me gusta, pero no lo critico. Pero faltar el respeto de manera desmedida a los jueces y árbitros es otro mundo donde sí creo que la organización se debe hacer fuerte. No es sólo un tema de faltar el respeto, es que la imagen de Alexander está en el mundo, ahora todo corre como la pólvora y hay millones de niños que están desarrollando su actitud y debemos de dar un mínimo de ejemplo", añadió el campeón de 21 'Grand Slams'.

Del mismo modo, quiso subrayar que la acción del alemán "es una excepción" y que "hay que "perdonarle porque todo el mundo puede cometer errores y va a aprender y mejorar para que no se repita", aunque insistió en que "acciones así no se pueden permitir, como deportista y seguidor del deporte hay que mantener unos valores positivos".

Antes, Djokovic también quiso mostrar su opinión al respecto del comportamiento de Zverev y de la decisión de que fuese expulsado del torneo. "He visto el vídeo y la decisión es la correcta y no creo que haya sido dura dadas las circunstancias. Espero que lo que pasado ayude a Sascha a reflexionar para no volver a hacerlo en su vida. Seguro que lo afrontará con madurez", argumenta.

Asimismo, al igual que Nadal, defendió el valor de las disculpas de Zverev. "Él se ha dado cuenta del error y ha pedido perdón. Yo entiendo su frustración porque en la pista, a veces, en mitad de la batalla, sientes diferentes emociones y se te pasan muchas cosas por la cabeza", añadió.

Además, Djokovic, uno de los jugadores más temperamentales de la élite del tenis no escondió que a él también le ha podido la rabia en muchos momentos. "Yo también he cometido errores por rabia en el pasado, como lo que me sucedió en el US Open (dio un pelotazo a un juez de línea). Pero eso no significa que los justifique", sentenció.