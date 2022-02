Los deportistas atrapados en Ucrania piden ayuda para salir: "Recen por nosotros"

Rusia comenzó el bombardeo contra Ucrania en la madrugada de este jueves después de varias semanas de tensión militar y el desplazamiento de tropas de Putin a sus vecinos. El comienzo de las hostilidades, pese a no ser realmente sorprendente, si cogió desprevenidos a numerosos extranjeros en el país que buscan salir como sea.

Sobre todo, un gran número de futbolistas brasileños que se encontraban en el país debido a que este viernes debía reanudarse la liga ucraniana, que hace pocas horas ha anunciado su suspensión. Estos han querido utilizar las redes sociales para compartir la situación en la que se encuentran y pedir ayuda para poder abandonar Ucrania lo antes posible.

Guilherme Smith, Cristian e Juninho, jogadores do Zorya Luhansk, divulgaram vídeo sobre a situação deles em Zaporizhzhia. pic.twitter.com/k6qJVlRdC6 — Gustavo Hofman (@gustavohofman) February 24, 2022

Uno de los primeros fue Junior Moraes, del Shakhtar Donetsk, que a través de su cuenta de Instagram publicó un angustioso mensaje. "Todos los amigos y familiares estamos esperando una solución para salir. Estamos dentro de un hotel. Recen por nosotros”, compartió.

El grupo de futbolistas brasileños ha querido mandar un vídeo con sus familias, liderados por el exazulgrana Marlon Santos. "Hola gente, aquí estamos todos reunidos jugadores del Dinamo y Shakhtar con nuestras familias. Las fronteras y el paso aéreo están cerrados. No tenemos cómo salir. Pedimos apoyo y ayuda al gobierno de Brasil", explica.

Además, según el periodista Arthur Quezada, Moraes le envió un audio implorando que se comparta el vídeo para que tenga repercusión. "La situación es de desesperación. Les pido que divulguen este video para que llegue al gobierno. Las fronteras están cerradas, los bancos, no hay combustible, no habrá comida, no habrá dinero. Estamos reunidos esperando un plan para salir de Ucrania", insistió.

Júnior Moraes enviou áudio aqui dizendo: “Situação é de desespero. Peço que divulguem esse vídeo para que chegue no Governo. Fronteiras estão fechadas, bancos, não tem combustível, vai faltar alimento, não tem dinheiro. Estamos reunidos esperando um plano para deixar a Ucrânia”. https://t.co/UavpXiCTxj — Arthur Quezada (@ArthurQuezada) February 24, 2022

Entre los atrapados se encuentra el que fue hasta esta temporada entrenador del Barça femenino, Lluís Cortés, que este año fichó por la selección femenina de Ucrania. En declaraciones para medios españoles ha contado cómo intenta salir de cualquier manera.

"Estoy en Kiev, en una furgoneta, intentando salir de la ciudad para ir hacia el oeste del país, cruzar la frontera y salir de Ucrania lo antes posible. Salir de Kiev está siendo una odisea, se respira una situación de caos e incertidumbre. No nos han asegurado que por el oeste podamos salir del país, pero nos ha dicho que es la mejor opción", contó en Què T'hi Jugues.

🇺🇦 El seleccionador femenino de Ucrania, @Llcortes14, nos manda un mensaje desde Kiev



❌ "La situación es caótica. Estamos ahora mismo intentando salir de Kiev"



🛫 "Queremos cruzar la frontera lo antes posible hacia Polonia"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/JiBt3MYZXC — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 24, 2022

Horas antes, en declaraciones para EFE, el entrenador relató su testimonio sobre cómo se ha vivido el estallido de la guerra. "A las 6 de la mañana hemos escuchado el ruido de las bombas y han empezado a sonar las sirenas. Hay poco movimiento en las calles. Anoche cenamos y paseamos por las calles con normalidad. Se vivía una situación normal", explicó.