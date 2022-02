La MLS rechaza a Neymar tras ofrecerse para el futuro "por sus vacaciones": "Es un insulto"

La MLS dice basta a los 'desprecios' de los futbolistas. En los últimos días, futbolistas como Neymar o James Rodríguez han asegurado tener un interés en recalar en la liga norteamericana en un futuro. Sin embargo, en ambos casos han esgrimido motivos más personales que deportivos.

Por parte del brasileño, recientemente aseguró que le gustaría jugar alguna temporada en Estados Unidos porque "es un campeonato corto y tienes tres o cuatro meses de vacaciones", mientras que el colombiano explicó que "es un país que le gusta mucho y estaría más cerca de su hija, que está en Miami".

Una tendencia que desde hace varios años es bastante frecuente, pero siempre después de haber hecho carrera en Europa, viendo la MLS como la liga perfecta para retirarse y pasar un tiempo en un país como Estados Unidos. Algo que, pese a que se ve relativamente normal desde el Viejo Continente, está cansando ya al otro lado del charco.

"Si los jugadores no vienen a hacer una aportación significativa no les queremos aquí"

Así lo ha mostrado el comisionado de la MLS, Don Garber, quien ha recogido el guante ante la declaración de intenciones de ambos futbolistas. "No necesitamos traer a un jugador de renombre al final de su carrera porque decidió que quiere retirarse en la MLS", afirmó. "Cuando Zlatan Ibrahimovic dejó la Major League Soccer, nadie dijo que se iba a retirar a Italia. Y, francamente, eso me insultó", continuó explicando Garber.

De ese modo, argumentó que quiere que la liga americana sea todo lo contrario, un propulsor de carreras para futbolistas jóvenes que mejoren el nivel de la competición. "Queremos que nuestra historia sea sobre jugadores jóvenes que vienen aquí en las primeras etapas o en la flor de su carrera y hacen de nuestro torneo, su competición preferida", prosiguió.

"Como todas las mejores ligas del mundo, se trata de comprar y vender jugadores. Si los jugadores no vienen a hacer una aportación significativa, si no respetan a la liga y a sus aficionados, no les queremos aquí", quiso zanjar Garber.