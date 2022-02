Nadal 'pasa' de ser número uno del mundo: "No voy a perseguir ese objetivo, sería un error"

Rafa Nadal debutó en el Open de Acapulco en la madrugada de este miércoles con victoria ante Denis Kudla por 6-3, 6-2 en la que fue su reaparición tras su flamante victoria en el Open de Australia. El español repite esta noche y se enfrentará al estadounidense Stefan Kozlov para buscar el pase a cuartos de final.

Después de que volviese a principios de año para el torneo oceánico que le sirvió para proclamarse como el tenista con más títulos Grand Slam en la ATP, y de la manera que lo hizo contra Medvedev, todo ha sido optimismo desde entonces a su alrededor, con sus aficionados ilusionándose con que recupere el número uno. Sin embargo, Nadal ha querido rebajar los humos y recordar que ese ya no es su objetivo.

"Esa época pasó, definitivamente. Los problemas físicos me privaron de terminar algunos años en el número uno; no voy a perseguir ese objetivo, sería un error. Si después los resultados me llevan ahí, sería increíblemente feliz, pero no voy a manejar mi calendario para ganar puntos", dijo en una rueda de prensa luego de debutar en abierto mexicano este miércoles de madrugada

"Nunca me he considerado favorito. En mi carrera respeté siempre a cada rival. Jugaré mañana contra Kozlov y mi objetivo es ese, a partir de ahí, iré día a día. Aquí hay jugadores increíbles, mi ilusión es competir y darme oportunidades", señaló.

Al español le está saliendo un cuadro carambolesco en México. Kudla entró al torneo en sustitución del Reilly Opelka, quien pasa por un gran momento de forma; Kozlov llegó por estadounidense Maxime Cressy, de buen rendimiento en el Open de Australia y el italiano Matteo Berrettini, posible contrario de Nadal en cuartos de final, se retiró este martes ante el estadounidense Tommy Paul.

Sobre ese tema, Nadal se negó ser favorecido por la buena suerte porque nunca se sabe qué rival será más complicado de vencer y dejó entrever que está concentrado en su tenis, más que en los oponentes. "No es algo matemático. Puede haber un tenista que sea el 100 y juegue como el diez, y otro que sea el 10 y juegue como el 80", recordando además que Kozlov batió a Dimitrov, 100 puestos por encima en el ranking.

El ATP 500 de Acapulco ha sido ganado por Nadal en el 2005, 2013 y 2020; de conquistarlo este año alcanzará a su compatriota David Ferrer y al austríaco Thomas Muster como los máximos ganadores de títulos, con cuatro cada uno.