Tranquilidad y confianza en el Real Madrid sobre el futuro de Mbappé

Son días de confusión en el ‘caso Mbappé’, pero en el Real Madrid impera la tranquilidad, confiando en que la decisión del jugador galo de vestir de blanco siga en pie independientemente tanto de lo que suceda en la eliminatoria de Champions ante el PSG y de las mareantes ofertas que el jugador reciba del club galo.

El enfrentamiento en los octavos de la máxima competición continental entre el club en el que juega, el Paris Saint-Germain, y el que le pretende, el Real Madrid, ha complicado todo el proceso, más aún con la exhibición del futbolista galo, el indiscutible mejor jugador del partido en el Parque de los Príncipes.

La sensación que dejó la ida de los octavos es que el mejor jugador del mundo es Kylian Mbappé, que el relevo generacional ya ha llegado. Jugando en el mismo equipo que Leo Messi, los focos se los lleva el delantero francés. Y es algo que no solo ocurrió en el choque ante el conjunto blanco, sino que viene sucediendo durante toda la temporada. El astro argentino no solo no ha eclipsado al galo, al contrario: ha agigantado su figura con la comparación entre el rendimiento de ambos.

Tras la exhibición de Kylian Mbappé, con golazo en el minuto 94 incluido, la entidad parisina no tardó en mover ficha. Según la prensa gala, Nasser Al-Khelaifi intentó convencerle de que renovara con una "oferta irrechazable": casi 50 millones de euros anuales netos –lo que le convertiría en el mejor pagado del mundo por delante de sus compañeros Leo Messi y Neymar Jr–, incentivos por rendimiento deportivo y títulos, una prima de renovación de 30 millones y convertirle en el centro del proyecto deportivo del Paris Saint-Germain.

La oferta, además, incluye la promesa de dejarle salir, si así lo desea, en el verano de 2023. El objetivo es que el jugador siga siendo jugador del PSG cuando se dispute el Mundial de Catar, que arranca en noviembre de este año.

La "irrechazable oferta" no ha inquietado en el Real Madrid. El periódico británico The Times publicó este lunes que el conjunto blanco le ha dado un ultimátum a Mbappé, diciéndole que su fichaje por el club blanco es ahora o nunca, pero lo cierto es que en la entidad blanca impera la tranquilidad, no se le quiere meter al jugador más presión de la que ya tiene, más aún con el partido de vuelta todavía pendiente y que será además en el Santiago Bernabéu (9 de marzo). En el club, además, entienden la postura del jugador de no decir nada sobre su futuro mientras la eliminatoria –y la temporada– no haya acabado.

Ha sido el propio jugador el que ha reconocido que su deseo era en verano jugar en el Real Madrid, el club al que era aficionado de niño y en el que jugaba su ídolo Cristiano Ronaldo, y por ello la confianza en la entidad es total en que la decisión no cambiará.

Mientras Kylian Mbappé toma su decisión, el Real Madrid también trata de fichar a Erling Haaland, aunque en este caso con la intención de que el jugador llegue en 2023. El delantero noruego en este caso no ha tomado una decisión –también le pretenden equipos como Barcelona y Manchester City, entre otros– y en el club blanco se espera convencerle para que se quede un año más en el Borussia Dortmund. Eso sí, si finalmente Mbappé da marcha atrás y se queda en el Paris Saint-Germain, el equipo blanco irá con todo para incorporarle este mismo verano.