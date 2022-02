Piqué vuelve a la carga contra Casillas con un nuevo vacile por su cara en su última foto

Iker Casillas ha estado muy activo en redes sociales este último fin de semana, en el que ha aprovechado para pasar unos días en el pueblo de su familia y compartir con sus seguidores varias fotos sobre su viaje. "¡Lo rural mola! ¡Bendita tranquilidad!", escribía el exportero en una publicación deseando un feliz sábado.

Sin embargo, poco le duraría esa tranquilidad que tanto celebraba en su foto cuando comenzaron a llegar los vaciles en los comentarios sobre el aspecto en la imagen.

Como no podía ser de otro modo, las bromas tuvieron a la cabeza a Gerard Piqué, amigo de Casillas por su etapa juntos en la selección y su rivalidad en los Clásicos, que no desperdicia ninguna oportunidad de meterse con él. "Parece que te ha atropellado un tren...", escribió en la publicación.

No obstante, no fue el único en vacilar al que fuera guardameta del Real Madrid durante más de 15 años. El que fuera su compañero durante unos pocos años en el club blanco, Borja Fernández, también quiso bromear con Casillas, recordándole que "lo del filtro de viejo ya no se lleva".

En otra de las publicaciones que compartió Casillas, Roberto Carlos, con quien coincidió muchos años en el Bernabéu, también entró al trapo: "Está muy bien señor, a ver si celebra pagando una cena a los amigos".