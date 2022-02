El meme casi se hace realidad: Laporta pensó en fichar a D'Alessandro para el Barça

A poco tiempo de que se cumpla un año desde que Laporta volvió a la presidencia del Barça, estos primeros 12 meses al frente del club se podrían describir como frenéticos. No ha sido hasta la llegada de Xavi cuando ha vuelto un ligero sentimiento de estabilidad, pese a que costasen en llegar los resultados, y de que el de Tarrasa será el inquilino del banquillo durante unos años.

Sin embargo, antes de su llegada, con Koeman se vivía en una sensación de que tarde o temprano algo explotaría en el club, con Laporta estudiando constantemente nombres en el mercado para sustituir al holandés. Además del de Xavi, sonaron Conte, Ten Hag... y Jorge D'Alessandro.

Con lo que muchas veces se bromeaba en redes sociales, como el nombre del argentino de manera recurrente para entrenar al Barça pese a llevar casi diez años sin dirigir, no fue una idea tan descabellada, según destapa Mundo Deportivo. Y es que, Laporta tuvo en cuenta al también colaborador de El Chiringuito para formar parte del equipo técnico.

El presidente había recibido buenas referencias de D'Alessandro después de una magistral conferencia suya en La Masía a varios entrenadores del filial. En agosto, Miguel Angel Gómez Iturbe, delegado del Barça en País Vasco, le propuso al presidente tantear la opción del argentino. No obstante, de acuerdo con el citado medio, las razones de su no contratación no fueron por su ideología futbolística, sino por la política.

Fueron unos comentarios suyos en El Ciringuito después la salida de Messi del Barça los que disgustaron a Laporta, condenando así sus opciones de recalar en el Camp Nou.

Así, esta sería la segunda vez que D'Alessandro se queda cerca de fichar por el Barça, después de que se frustrase su llegada al club en su época de jugador. Fue en 1974, cuando Núñez se interesó por su fichaje desde la UD Salamanca, pero se le aplicó el 'derecho de retención', con el que se impedía la salida de un jugador con una subida automática del 10%.