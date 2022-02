Djokovic se arrepiente y deja la puerta abierta a vacunarse: "Tengo la mente abierta y todo es posible"

Novak Djokovic sigue deshojando la margarita de la vacunación. Después de todo el revuelo que levantó con su no-presencia en el Open de Australia, teniendo que ser deportado del país tras entrar sin estar vacunado, ahora parece estar cerca de cambiar de bando con respecto a la inmunización.

El de Belgrado ha concedido una entrevista para el medio serbio RTS, en el que insistió en justificar su decisión de no vacunarse fue tomada "de manera consciente, concienzuda, independiente y por su cuenta"... pero dejando una puerta abierta a hacerlo en un futuro.

"Tengo la mente abierta, no soy excluyente y todo es posible. No puedo decir que las cosas serán iguales cuando regrese al terreno, seguro que esta situación influirá en mi retorno", afirmó Djokovic.

De todos modos, el serbio no escondió sentir una motivación especial por jugar sin estar vacunado en manera de reivindicación. "Tengo motivación adicional y la inspiración de salir a la cancha y de jugar mejor que nunca. Nada está garantizado, pero me alegro por la oportunidad y tengo muchas ganas de jugar en Dubai", aseguró.

Será precisamente este domingo cuando Djokovic vuelva a las pistas, en el torneo emiratí y ante el italiano Lorenzo Musetti, por primera vez en 2022, habiendo jugado su último partido en la Copa Davis frente a Cilic y Croacia.

"Como deportista profesional, debo verificar tres veces todo lo que entra en mi cuerpo y de qué manera me puede afectar. Si algo me afecta lo más mínimo, puedo sentirlo. Simplemente, en ese nivel superior de tenis, cada cambio puede producir resultados positivos o negativos. Simplemente soy cauteloso y me tomé un tiempo para mí antes de tomar una decisión”, defiende sobre su idea.