Sandro Mazzola denuncia que la Federación Italiana drogó a los jugadores para echar al entrenador tras el Mundial de 1966

El mítico Sandro Mazzola concedió una entrevista a la Revista Líbero, en la que sacó a relucir un episodio de lo más oscuro en el fútbol italiano, diciendo que la Federación drogó a los jugadores durante 1966 para que el equipo perdiese ante Corea del Norte y poder despedir al entrenador nacional.

Mazzola fue uno de los integrantes de la selección italiana que no se clasificó para la Eurocopa de 1958, pero que una década después se sacó la espine. Sin embargo, una de las situaciones que más marcó al futbolista se vivió en 1966. El exjugador habla de complot y malas artes por parte de la Federación.

La derrota (1-0) de Italia ante Corea del Norte fue casi inexplicable, pero Mazzola destapa ahora el motivo. "¡Mamma mia! ¡Una tragedia! Pero la verdad es que este fracaso fue sospechoso", comienza. "Cuando volvimos a Italia después de la eliminación no tenía ganas de hacer nada. Ni de salir con mi mujer, ni de hacer el amor, me sentía siempre cansado. Hasta que un día vino el seleccionador Edmondo Fabbri y me pidió hacerme unas analíticas. En aquellos días todos los que se cruzaban con él en la calle lo querían pegar, la atmósfera era inaguantable".

Aquella analítica era porque el propio Fabbri tenía sospechas de que alguien pudiese haber drogado a los jugadores para que no rindiesen como debieran sobre el terreno de juego. "Después de las analíticas descubrimos que habíamos sido drogados al revés por alguien de la Federación que quería hacerle la cama al entrenador. En mis orinas había más ansiolíticos…", comenta Mazzoli.

"Después hablé con alguno de mis compañeros de aquel mundial y nos reunimos todos con Fabbri. Todos teníamos los mismos síntomas y nos dimos cuenta de que habíamos sido víctimas del complot de algunos directivos que querían hacer la revolución. Juntos decidimos hacer frente a la situación, pero no terminó en nada porque en Italia Fabbri tenía mala fama y lo hicieron pasar por loco", concluyó Mazzoli.

Finalmente Fabbri fue despedido como entrenador de la selección italiana, siendo el principal señalado por el fiasco del combinado nacional, que fue eliminado del Mundial contra todo pronóstico. Hoy en día todavía no está claro este asunto.

