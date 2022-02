El Barça, a situarse entre el cielo y el infierno contra el Nápoles: la Europa League, la agridulce gran baza

El Barça se estrenará 20 años después en Europa League pero lo hará en un partido con aroma a Champions contra todo un Nápoles. No obstante, los azulgranas se juegan mucho más que la victoria y es que este puede suponer un nuevo punto de inflexión en la temporada de los culés.

En un año con más reveses que otra cosa, los de Xavi comenzaron a mostrar síntomas reales de mejoría contra el Atlético, al que golearon en casa y que despertó la ilusión entre los aficionados barcelonistas. Sin embargo, el reciente empate contra el Espanyol ha vuelto a sembrar alguna duda que este jueves se puede arrancar o alimentar.

De ese modo, el Nápoles sirve como una nueva prueba para conocer cuán bien va la recuperación del Barça, ante un equipo que a estas alturas de temporada sigue peleando por el liderato de la Serie A. Con Spalletti los napolitanos han recuperado su mejor versión y se encuentran terceros pero a solo dos puntos del Milan, líder.

Pero este 2022, las cosas no están marchando tan mal para los azulgranas. La recuperación de futbolistas clave en el planteamiento azulgrana como Pedri, la mejoría de otros atascados como De Jong y, sobre todo, la llegada de fichajes que han encajado a la perfección como Alves o Adama han devuelto la esperanza a la afición del Camp Nou.

La Europa League, que nunca ha ganado el Barça, ha terminado siendo en febrero la única opción de levantar un título para los culés, una motivación extra, como el propio Xavi defendió en la rueda de prensa previa: "Para nosotros es una oportunidad para demostrar que podemos competir en Europa. Es una oportunidad para entrar directamente en Champions, ya es bastante motivación para nosotros".

De ese modo, de caer contra el Nápoles, temporada prácticamente terminada con todavía varios meses por delante.

De hecho, el entrenador, sabedor de la importancia no solo de ganar, sino de empezar con una victoria en la competición que significará más que la ventaja en la eliminatoria, no esconde su pique y el de sus jugadores. "Me da rabia escuchar la música de la Champions y no estar, pero nos tiene que hacer más fuertes. Estoy muy motivado y los jugadores también", zanjó.

Pese a que desde el club se ven como "candidatos, no favoritos", la intención del equipo es clara, "vamos a por la Europa League". Las aspiraciones y quién sabe si las del proyecto de Xavi en el Barça pasan por esta partido para que los jugadores y los aficionados se convenzan de que el escudo vale más que unos meses malos.