Tebas: "Barça, Juve y Madrid son una falsa unidad, uno se va a traer a Mbappé y los otros están medio arruinados"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, participó este miércoles en la mesa redonda 'Fútbol: Aspectos actuales de derecho y gestión deportiva', dentro de la presentación del tercer congreso de derecho e industria del deporte que se celebra en mayo en Madrid. El máximo mandatario de la competición nacional volvió a cargar contra la Superliga.

La iniciativa, impulsada por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, la definió como el "arma ideológica" de los grandes clubes que consideran que deben mandar en el fútbol mundial.

"Los tres náufragos llevan la bandera viva para dar la sensación de una falsa unidad. Es falsa porque ahí se ve cómo está la Juventus y cómo el Barça. El Madrid se va a hacer con Mbappé y Haaland y los otros están medio arruinados. Que venga Mbappé es una gran noticia para LaLiga", dijo.

En España, no se puede organizar, según él, una "competición privada" como pretende el Real Madrid con la Superliga porque por ley solo puede haber solo una federación y una Liga profesional. "El daño que causaría a LaLiga es de 1.900 millones menos de ingresos por temporada. El fútbol español cambiaría radicalmente. La Superliga no va a triunfar económicamente. El modelo que se vendió no va a existir porque ningún club inglés va a entrar", destacó.

Defensa a ultranza del acuerdo con el CVC

"Nos encontramos en un momento de LaLiga trascendental. Después de la venta centralizada de los derechos de televisión y el control económico, el momento más importante para el organismo es el acuerdo que hemos impulsado con CVC. Esta operación supone una inyección económica de 2.000 millones de euros a 37 clubes", destacó.

Javier Tebas advirtió de que si la Liga española quiere "competir" debe crecer más en el plano internacional, un aspecto que potenciará LaLiga Impulso con la creación de, entre otras medidas, academias de clubes repartidas por el mundo.

"Este proyecto permite adelantar 15 o 20 años lo que orgánicamente hubiesen hecho los clubes. El Rayo, ¿haría un nuevo estadio si no tuviese 35 millones del Plan Impulso? Yo no lo vería vivo. Este proyecto era necesario para ponerse al día en la industria del deporte y acercarnos a la Premier League. Si no lo hubiéramos hecho nuestra industria iba a decrecer. Es el más importante que acomete la Liga española", subrayó.