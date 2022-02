La peor pesadilla de Novak Djokovic: su hijo quiere hacerse una foto con Rafa Nadal

La rivalidad entre Rafa Nadal y Novak Djokovic por el trono de mejor jugador de todos los tiempos (con permiso de Roger Federer) afecta también a la familia del tenista serbio. Por un lado, la mujer de 'Nole' es su mayor fan, mientras que su hijo tiene predilección por el mallorquín.

En la misma entrevistas en exclusiva para la BBC en la que Djokovic confesó que está dispuesto a sacrificar su participación en algunos torneos por mantenerse firme en su decisión de no vacunarse, el serbio habló sobre los sentimientos que despierta Rafa Nadal en su familia.

Djokovic confesó que su esposa se puso de parte de Medvedev durante la final del Open de Australia que terminó ganando Rafa Nadal. Todo lo contrario que su hijo Stefan, que se decantó por el mayor rival de su padre. "Mi esposa estaba animando a Medvedev, mi hijo estaba animando a Nadal y cada punto que hacía Rafa, Stefan saltaba. Para mí fue difícil ver el partido. Fui muy neutral, no animé a nadie porque tenía muchas ganas de estar allí. Pero me divirtieron las circunstancias", confesó el tenista, que no pudo participar en el Grand Slam al ser deportado de Australia debido a su condición de no vacunado contra el Covid-19.

Ante la curiosa predilección de su hijo por Nadal, Djokovic contó una anécdota al respecto. "Me preguntó hace unos días cuando lo estaba poniendo a dormir: '¿Cuándo es el próximo torneo que vas a participar y jugar donde también va a estar Rafa?'. Le dije: 'No estoy seguro, espero que muy pronto, ¿por qué me preguntas eso?'. Y me dijo: '¡Porque me encantaría hacerme una foto con Rafa!'".

El primer torneo de la temporada para Djokovic podría ser en el Open 500 de Dubai. Sería su debut tras toda la polémica de Australia y después de admitir públicamente que no está en contra de la vacunación, "pero mi cuerpo es más importante que cualquier título".