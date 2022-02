Tomás Roncero, desatado en El Chiringuito: "Hemos fichado al mejor jugador del mundo los próximos diez años"

Tomás Roncero era uno de los más esperados de la edición del martes de El Chiringuito. El tertuliano del programa de Josep Pedrerol estaba llamado a ser la voz del madridismo, una vez más, y no defraudó. Ensalzó a Mbappé, criticó el juego del Real Madrid en la derrota ante el PSG y habló de una remontada mucho más que posible.

"El Real Madrid ha jugado un partido desastroso, impropio de su historia en la Copa de Europa y un partido para borrarlo del DVD", empezó diciendo Roncero. "Yo jamás he visto que el Real Madrid no tire a portería en un partido de la Copa de Europa. Que no tire entre los tres palos ni una vez, yo no lo he visto nunca".

"El equipo ha estado amedrentado atrás. No me ha gustado nada nada", criticaba el periodista a su equipo del alma, antes de tirar flores a un Curtois que estuvo inmenso. "Tenemos un portero que es un gigante, que es el mejor portero del mundo con diferencia, que nos ha salvado de un sonrojo".

Fue entonces cuando el discurso de Roncero dio un giro que muchos esperaban. "Los madridistas han visto una cosa para tener esperanza mañana. Hemos fichado al mejor jugador del mundo los próximos diez años. Eso lo saben todos los madridistas. Eso es la bomba", dijo en relación a la posible llegada de Mbappé al Real Madrid. Además, Rondero aprovechó para dar un palo a Messi. "Le ha podido la presión. Si yo ya lo sabía".

Eso sí, el tertuliano cree en la remontada blanca para el partido de vuelta. "Yo soy muy mayor y ya he visto todas. El gol de Mbappé nos abre la puerta para que el Real Madrid siga vivo en la Copa de Europa. Si llegamos a empatar a cero, no hay nada que hacer porque el Real Madrid no sabe jugar a especular", aseguró. "Mbappé, sin darse cuenta, ha podido ser el verdugo de su equipo con ese gol".