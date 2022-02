La carrera de Rafa Nadal podría acabar si pasa por el quirófano para operarse de su lesión crónica

Toni Nadal, tío de Rafa Nadal, confesó en una rueda de prensa que la lesión crónica del tenista, el síndrome de Müller-Weiss que sufre en el pie izquierdo, es "un tema complicado" y que podría acabar con la carrera de su sobrino si se sometiese a la operación errónea.

"El especialista que le vio nos dijo que era muy difícil que pudiera hacer deporte al máximo nivel, pero [Nadal] ha ido trampeando de la mejor manera posible, porque al mal tiempo buena cara. Parecía que iba a tener una carrera corta, pero todo ha salido mucho mejor de lo que esperábamos", explica Toni Nadal. "Tendrá solución cuando acabe su carrera, pero no mientras juegue. Según la operación que se haga no podrá jugar más a un gran nivel, por eso no se la puede hacer ahora".

Cuando se le preguntó si consideraba a Rafa Nadal como el mejor tenista de la historia, Toni manejó su respuesta con mano izquierda. "Hay distintas medidas para determinar quién es el número uno. El que ha jugado mejor en algunos torneos, o el que ha jugado mejor durante más tiempo; el que ha tenido más victorias. Eso va a gusto de cada uno; según lo que mires pueden ser Federer, Djokovic o Rafael, que es el que más títulos de Grand Slam ha ganado con menos participación. Mi opinión en todo caso no es valida porque es mi sobrino, y si considerase que otro es el mejor no lo diría", explicó.

Además, Toni Nadal valoró los 21 Grand Slam ganados por Rafa, pero no quiso pillarse los dedos asegurando que no pueda haber alguien que lo supere. "No tengo ni idea, ojalá lo fuera [el jugador con más Grand Slam]. Djokovic, a priori, es el máximo favorito para vencer en Wimbledon, en Roland Garros espero que sea Rafael y en el US Open no lo sé", analizó. "Puede ser suficiente o no. La realidad es que cada vez es más difícil ganar un Grand Slam por la edad que van teniendo los tres [Federer, Djokovic y Nadal] y por la gente que viene de abajo".