El madridismo tiembla: Roncero saca pecho por la sequía de goles de Messi ante el Real Madrid

Tomás Roncero podría haber abierto la caja de Pandora. El tertuliano más madridista de El Chiringuito aprovechó el programa previo al partido de octavos de final de la Champions League entre el PSG y el Real Madrid para mandar un mensaje con muy mala sombra a Messi. El problema viene cuando más de uno recuerda la fama de gafe que tiene el periodista.

"La última vez que Messi le metió un gol al Real Madrid tenía 30 años, en mayo de 2018", alardeaba Roncero en pleno debate de El Chiringuito. "Estamos cuatro años más tarde, en 2022, y no ha sido capaz de meter un gol al Madrid en cuatro años".

El mensaje directo de @As_TomasRoncero a MESSI a #ChiringuitoChampions pic.twitter.com/1d5OwtbesS — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 14, 2022

Precisamente otro tertuliano como J. Jordi no tardó en anunciarlo. "Hat trick de Messi mañana", se le escuchaba decir de fondo, mientras las cámaras seguían centradas en un Roncero que sólo había empezado con su discurso.

"Leo, mañana te picarás y meterás tres, me da igual, pero esto lo tienes que aguantar porque es la verdad, no se puede esconder", se venía arriba Roncero. "La última vez que le metiste un gol a mi querido Real Madrid tenías 30 años, estabas jovencillo. La última vez, en mayo de 2018. Estamos ya casi en la primavera de 2022. Han pasado siete clásicos contra el Real Madrid... ¡Y ni uno! Ni siquiera en fuera de juego. No ha metido ni un gol", continuaba el periodista.

"Mañana puede que metas dos, pero te aviso: durante cuatro años has fracasado, como en la Champions, contra el Real Madrid. Porque desde que se fue Cristiano te quedaste sin gasolina emocional. Porque dijiste, '¿a quién la voy a ganar?'. Tú sólo querías ganar a Cristiano. Se fue Cristiano del Real Madrid y desapareciste de los Clásicos", iba concluyendo su discurso. "Mañana pícate, mete uno por la escuadra, pero de momento, y no lo puedes refutar, llevas cuatro años sin meter un gol al Real Madrid".