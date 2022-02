Las consecuencias del perdón a Kamila Valieva, un peligroso precedente en la lucha antidopaje en los menores de edad

El 'caso Valieva' se ha convertido en la bomba de los Juegos Olímpicos de invierno. La patinadora rusa de 15 años ha pasado a la historia, tanto por ser la primera mujer en hacer un cuádruple en una final olímpica, como por haber recibido el perdón del Tribunal de Arbitraje Deportivo que le permitirá seguir compitiendo pese a su probado positivo en trimetazidina unas semanas antes de la cita de Pekín.

La decisión del TAS retrata al COI, a la Agencia Mundial Antidopaje y a la RUSADA. El comunicado del Tribunal no deja en buen lugar a ninguna de las tres organizaciones. A la AMA, por ejemplo, les echa en cara haber tardado tanto en haber resuelto el positivo, hasta el punto de que se anunció en plena competición. Si hubieran actuado con más presteza (se sabía que Valieva iba a ser una de las figuras preponderantes), el daño al prestigio de los Juegos hubiera sido netamente inferior.

El Tribunal defiende en su argumentación que haber suspendido a Valieva de competir en estos Juegos generaría un perjuicio sin remedio posible, mientras que permitirle seguir aún es subsanable.

Ya no hay ninguna duda: Kamila Valieva, la primera mujer en la historia que realizó un cuádruple salto (dos veces) en la final por equipos de patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de invierno, se dopó... pero no fue en Pekín. Ya no hay ninguna duda: Kamila Valieva, la primera mujer en la historia que realizó un cuádruple salto (dos veces) en la final por equipos de patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de invierno, se dopó... pero no fue en Pekín.

"El Panel (los tres jueces que han tratado el caso) consideró los principios fundamentales de justicia, proporcionalidad, daño irreparable, y el equilibrio relativo de intereses entre los Solicitantes y la Deportista, que no dio positivo durante los Juegos Olímpicos de Pekín y aún está sujeto a una sanción disciplinaria procedimiento sobre el fondo tras el positivo en el control antidopaje realizado en diciembre 2021; en particular, el Panel consideró que impedir que la Atleta compita en la Juegos Olímpicos le causarían un daño irreparable en estas circunstancias", relatan. Las consecuencias de esta decisión, aunque argumentadas, ya se notarán en Pekín.

Resolución del TAS sobre el caso Valieva Descargar

Un competidor extra, sin ceremonia de medallas...

La edad de Valieva es clave para entender el caso y la resolución del TAS. El reglamento del COI y de la AMA es claro: todos los menores de edad se consideran "personas protegidas" por lo que se requiere un trato especial en su situación. Es decir: un dopado es menos dopado si lo hace con menos de 18 años, al igual que un delincuente de otro tipo también recibe una pena menor en caso de ser encontrado culpable.

Kamila Valieva estará este martes en el inicio del programa corto individual de patinaje artístico. Intentará hacer su cuádruple salto de nuevo, y posiblemente alcance una de las mayores notas (salvo imprevisto), lo que la colocará en la final del jueves. Esto ya ha generado un cambio: el COI ha decidido que la final será de 25 competidores y no de los 24 previstos si, finalmente, Valieva está el jueves.

Lo que quiere evitar el Comité Olímpico es una foto que puede ser muy peligrosa y preocupante en términos de comunicación.

Pase lo que pase en el programa individual, Rusia ha ganado (salvo exclusión después de los Juegos) el oro por equipos, una ceremonia que aún no se ha celebrado... ni se va a celebrar. El COI ha anunciado que no habrá entrega de medallas ni en conjuntos ni en individual, argumentando que no quieren exponer a Valieva a una situación así en medio de la polémica que le rodea, aunque eso conlleve privar a las demás patinadoras, tanto rusas como de otras nacionalidades (Estados Unidos y Francia completaron el podio por equipos) de la oportunidad de pisar el cajón.

Estados Unidos clama contra la decisión del TAS

El resto de competidores no se han quedado callados ante la decisión del TAS. El USOPC, el Comité Olímpico y Paralímpico estadounidense, ha estallado criticando que, una vez más, Rusia se libra.

"Otro capítulo en el desprecio sistémico y generalizado por el deporte limpio por parte de Rusia"

"Otro capítulo en el desprecio sistémico y generalizado por el deporte limpio por parte de Rusia", han dicho en un duro comunicado. "Estamos decepcionados con el mensaje que esto envía. Es responsabilidad colectiva de toda la comunidad olímpica proteger la integridad del deporte y mantener a nuestros atletas, entrenadores y todos los involucrados en los más altos estándares. Los atletas tienen derecho a saber que están compitiendo en igualdad de condiciones. Lamentablemente, hoy, ese derecho está siendo negado", firma Sarah Hirshland, la CEO del USOPC.

Attributable to USOPC CEO Sarah Hirshland: pic.twitter.com/wbGUIR67eS — USOPC News (@USOPC_News) February 14, 2022

El peligroso precedente: ¿se doparán los jóvenes?

A efectos prácticos, el perdón a Valieva supone que el COI acepta un caso de dopaje sin hacerle pagar las consecuencias por el hecho de ser menor de edad. Salvo que haya una sanción más adelante (al nadador chino Sun Yang le endosaron tres meses sin competir en 2014 por dar positivo en la misma sustancia), la patinadora rusa se librará de un castigo por el hecho de no tener al menos 18 años de edad.

Ni ella ni su polémica entrenadora, Eteri Tutberidze, se librarán de las miradas en los próximos días. La preparadora está en el foco de las críticas ya que ha quedado demostrado que sus métodos, aunque efectivos, pueden llevar a cruzar la línea de la ilegalidad deportiva. ¿Hasta qué punto tiene responsabilidad en sus actos una chica de 15 años que se dopa con un estimulante que se usa para combatir las anginas de pecho? La gran duda que hay en el aire en Pekín es si Tutberidze fue quien suministró la trimetazidina a Valieva.

El COI ha quedado en cualquier caso en una posición muy debilitada por su actuación en este caso. Su reacción al positivo de la patinadora rusa puede generar que otros países y Comités Olímpicos lo lean como un salvoconducto al dopaje en menores, algo que puede ser peligroso no sólo en términos deportivos sino de salud.