Carme Forcadell, indignada por el amplio seguimiento mediático al Barça masculino frente al femenino

El agónico y tenso empate en el derbi entre el Barcelona y el Espanyol copa las portadas de los medios catalanes, como no podría ser de otra manera. El duelo se decidió en los últimos instantes, plagado de polémicas de uno y otro lado, por lo que informativamente se ha considerado lo más relevante en la primera de muchos periódicos este lunes.

Aunque mayoritariamente ha sido entendido como algo normal, ha habido una persona que no se lo ha tomado nada bien. No se trata de alguien menor, sino la mismísima Carme Forcadell. La expresidenta del Parlament catalán, condenada por su participación en el procés y en plena discusión con el Tribunal Constitucional, ha sorprendido a propios y extraños con un tuit en el que califica de "indignante" el seguimiento mediático del derbi entre los equipos más importantes del fútbol catalán... masculino. Y es que el enfado de la política se debe a que no se ha dado tanta relevancia a la victoria del Barcelona femenino, que sigue imparable en la Primera Iberdrola y venció en esta jornada al Athletic por 0-3.

"Es indignante. Todos los medios de comunicación hablando del empate entre el equipo masculino del FC Barcelona y el Espanyol obviando la gran victoria del equipo femenino del Barcelona", ha escrito, en catalán y sin permitir respuestas a sus tuits (aunque sí se puede citar).

És indignant. Tots els mitjans de comunicació parlant de l'empat entre l'equip masculí del @FCBarcelona_cat i @RCDEspanyol

obviant la gran victòria de l'equip femení @FCBfemeni — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) February 14, 2022

La expolítica se declara "feminista, republicana y de izquierdas", aunque no son muy común que hable sobre deporte.