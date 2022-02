La importante reflexión de Raúl de Tomás que deberían leer todos los canteranos aspirantes a estrellas

Raúl de Tomás dio una entrevista a El País en la que envió un mensaje a todos aquellos que forman parte de las categorías inferiores del fútbol español. El jugador del Espanyol se pone a sí mismo como ejemplo de lo que puede pasar si un chaval no tiene los pies en la tierra y recuerda su paso por la cantera del Real Madrid.

"He visto el peligro que tiene esta profesión. En la cantera del Madrid, por ejemplo, estaba en una burbuja en la que no me daba cuenta de las cosas. Tenía muchas expectativas, en mi cabeza se habían generado muchas cosas que realmente no existen, pero que yo me las creía", confiesa De Tomás.

"Hay que pensar en lo que realmente es el fútbol. No quiero decir que el Real Madrid no es el fútbol de verdad. Ahí, juega gente con muchísimo talento, que tienen algo diferente a los demás. Hay más debajo del primer equipo, fuera de esa burbuja de la que hablaba antes. Y si no tienes la madurez necesaria para asimilar muchas cosas, te puedes ir a la mierda como me fui yo", asegura.

A tenor de este tema, Raúl de Tomás asume que todo podía haber sido distinto durante su paso por las categorías de formación del Real Madrid si hubiese actuado de otra forma. "Si hubiese hecho las cosas de otra manera, a lo mejor hubiera tenido más oportunidades en el Madrid. Muchas veces me quejaba de que no estaba en el primer equipo y yo no estaba dando el 100 %. Entonces, no era profesional fuera del campo. Era joven y, como pasa muchas veces en la gente de esa edad, hacía cosas que no eran correctas para un deportista profesional", explica el 'perico'.

Ese concepto de "deportista profesional" al que hace referencia De Tomás va ligado a una serie de extras que deben acompañar al fútbol en sí mismo. "Alimentación, descanso… Ahora, con el tiempo, me doy cuenta de que el equivocado era yo cuando en ese momento creía que eran los entrenadores los que se equivocaban conmigo", admite el jugador del Espanyol.

"No solo alcanza con la calidad. Por lo menos, a mí no me alcanza. Y durante mucho tiempo pensaba que sí. Entonces, es cuando te llevas el bofetón. Cuando te das cuenta de que has hecho cosas que no están bien, no las quieres volver a vivir. Eso es lo que te hace cambiar. Es un proceso de madurez que te ayuda a tomar mejores decisiones en la vida, pero también en el campo", concluye De Tomás.